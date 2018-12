Manto Kalėdų šou – sniegas, įspūdinga scena ir gražiausia švenčių nuotaika

Išties, tai ką penktadienio vakarą Kaune „Žalgirio“ arenoje išvydo žiūrovai, buvo grynas šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų džiaugsmas – 19 dainų, akompanuojamų Kauno bigbendo ir VDU kamerinio orkestro.

„Visos gražiausios kalėdinės ir naujametinės dainos, kurias jūs puikiai mokate, o jei ir nemokate – šiandien išmokysime“, – programą pristatė Mantas. „Mantas Christmas Show“ Vilniuje – jau rytoj, gruodžio 29 d., ir Klaipėdoje – paskutinę metų dieną.

Prieš šou Mantas buvo žadėjęs, kad pasikvies žiūrovus į užmiesčio rezidenciją ir savo pažadą išpildė. Scenoje tilpo visas didžiulis, beveik natūralaus dydžio namas – prabangi dviaukštė vila, išpuošta tūkstančiais lempelių. Čia vietą rado ir eglučių miškas, ir jaukus židinys su dviem toršerais, ir visa svetainė su dovanų dėžėmis, minkštasuoliais, staliuku ir, žinoma, mandarinų kupina lėkste ant jo. Mandarinais buvo apdalinti visi norintys žiūrovai.

„Tai yra stebuklas, kad pasirinkote mano koncertą, o ne 150 kitų. Aš tikiu Kalėdų dvasia ir tikiu, kad galima jos neprarasti per beprotišką gruodžio mėnesį. Dabar jau visa įtampa lakstant ir ieškant dovanų baigėsi, tai švęskime visi smagiai“, – pakvietė Mantas.

Pradėjęs koncertą vienu didžiausiu visų laikų lietuvišku kalėdiniu hitu „Kalėdų naktį tylią“, Mantas atliko vieną populiarią dainą po kitos. Skambėjo „Merry Christmas Everyone“, „Let it Snow“, „All I Want for Christmas is you“, „Sninga“, „Naujieji metai“, „White Christmas“, „Tyli naktis“ ir kt.

Sudėtingąją „All I Want for Christmas is You“ Mantas atliko itin profesionaliai. „Gaila tik, kad neturiu didelės krūtinės“, – turėdamas galvoje originalios versijos atlikėją Mariah Carey ironizavo Mantas.

Dainai „Santa Claus is Coming to Town“ jis iš salės pasikvietė visą vaikų chorą. Nors buvo planuota, kad ateis iki dešimties mažųjų žiūrovų, jų subėgo daugiau nei dvidešimt. Tačiau Mantas su netikėtai dideliu gerbėjų skaičiumi scenoje susidorojo puikiai. Žiūrovai ne iškart susigaudė, kad tarp vaikų iš salės patyliukais įsimaišė ir profesionali popgrupė. Daina suskambo ypač gražiai.

Per kiekvieną didesnį koncertą Mantas nepraleidžia progos prisiminti ir savo instrumento – trombono. Šį kartą jis jį išsitraukė per patį šou vidurį ir atliko ištrauką iš kūrinio „Už mūsų jaunas dieneles“, originali šios dainos versija „Auld Lang Syne“ JAV visada skamba per Naujuosius metus, išmušus dvyliktai.

„Melagė! Padainuok „Melagę“, – iš salės šaukė vienas labai linksmai šventes sutikęs žiūrovas. „Melagė“ yra youtube, o šiandien aš dainuoju tik savo dainas“, – juokavo Mantas.

Angliškas ir airiškas dainas keitė lietuviškos. Grupės „Pelenai“ viena gražiausių dainų „Lopšinė“ buvo bene vienintelė ne visiškai kalėdinė-naujametinė daina. Tačiau programą pats savo koncertui itin kruopščiai rinkęs pats Mantas sakė, kad būtent šis kūrinys jam simbolizuoja Kalėdų ramybę ir atspindi tokią jų dvasią, kokia jam labiausiai patinka.

Dar vienas rizikingas sprendimas – įtraukti į programą Marijono Mikutavičiaus „Velnias man patinka Kalėdos“. Ši daina, daugelio nuomone, nepadainuojama niekieno kito tik jos autoriaus. Atrodo Mantas tai suprato, todėl nesistengė pralenkti Marijono, o tiesiog bedainuodamas nusileido į salę ir pasveikino minią žmonių asmeniškai.

Ar bereikia sakyti, kad per koncertą snigo, šaudė fejerverkai ir biro serpantinai? Be to, juk jokios šventės neįsivaizduojamos. Baigėsi šou draugiškai Manto ir salės traukiamu „Ilgiausių metų“. Tiesa, tai dar nebuvo paskutinė daina. Vieną jis dar pasiliko. „Last Christmas“ – pati kalėdiškiausia iš visų kalėdinių. Puikiausiai tiko visos šventinės puokštės pabaigai.