Kauno kino festivalyje – naujausias režisierės N. Kawase filmas

Rugsėjį Kaune suplanuoti du žymios režisierės filmo, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka prancūzų aktorė Juliette Binoche, seansai. Dar vienas filmo seansas vyks spalio 13 dieną Klaipėdoje.

Kurdama tiek dokumentinius, tiek vaidybinius filmus, režisierė N. Kawase suformavo savo išskirtinį kinematografijos braižą. Jos filmai – filosofiniai epai gimimo ir mirties temomis, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas gamtos dėsniams ir natūraliems jos ciklams. Nors pačios režisierės teigimu, „Vizija“ (Vision, 2018) – tai istorija apie susvetimėjimą, individualizmą ir abejingumą aplinkai. Kritikai filmą vadina vienu atmosferiškai skaidriausių režisierės kūrinių.

Filme pasakojama apie prancūzę eseistę Jeanne (akt. Juliette Binoche), atvykstančią į Japonijoje, Naros prefektūroje, esantį mišką. Ji ieško paslaptingo, tik kartą per bemaž tūkstantmetį užaugančio augalo gyduolio. Čia moteris susipažįsta su kalnuose gyvenančiu girininku Tomo (akt. Masatoshi Nagase), kuris kartu miškais mina kupinus nežinomųjų praeities takus.

Pirmieji N. Kawase filmai buvo puikiai įvertinti Japonijoje ir per savo karjerą ji susižėrė daug svarbiausių kino industrijos apdovanojimų. 1997 m. tapo pirmąja ir jauniausia japonų režisiere, pelniusia „Auksinės kameros“ apdovanojimą Kanų kino festivalyje už pirmąįj savo ilgametražį „Suzaku” (Moe no suzaku), 2000 m. jos filmas „Jonvabalis“ (Hokaru) buvo apdovanotas FIPRESCI ir CICAE prizais Lokarno kino festivalyje, 2007 m. „Raudantis miškas“ (Mogari no mori) pelnė Didįjį Kanų kino festivalio apdovanojimą. N. Kawase 2009 m. suteiktas „Carrosse d’Or“ apdovanojimas Kanų programoje „Dvi režisierių savaitės“, 2015 m. jai įteiktas Prancūzijos kultūros ministerijos skiriamas Menų ordinas. Ši režisierė ne tik dažna viešnia svarbiausių kino festivalių konkursinių programų komisijose, tačiau ir kino festivalio jauniesiems kūrėjams gimtojoje Naroje iniciatorė.

Filmą žiūrėkite Tarptautiniame Kauno kino festivalyje:

Rugsėjo 28 d. 18 val. Kino centras „Cinamon“.

Rugsėjo 29 d. 20 val. Kino centras „Cinamon“.

Spalio 13 d. 18 val. Kino centras „ArlerKinas“, Klaipėda.