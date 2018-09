Kaune skambės garsovaizdžiai islandų kompozitoriui J. Johannsonui atminti

Festivalio baigiamajame renginyje – ne tik išskirtinė galimybė išvysti vienintelį pasaulinio garso kompozitoriaus režisuotą filmą, tačiau ir gyvai išgirsti retai scenoje pasirodančio Eriko Enockssono, kūrėjo iš Švedijos, koncertą.

J. Jóhannsonas sukūrė muziką tokiems gerai žinomiems filmams kaip „Kaliniai“ (Prisoners, 2013.), „Visko teorija“ (The Theory of Everything, 2014m.), „Sicario“ (Sicario, 2015), „Atvykimas“ (Arrival, 2016), „Motina!“ (Mother!, 2017), už nuopelnus muzikai kine buvo du kartus nominuotas Oskarui ir laimėjo Auksinio gaublio apdovanojimą. Kūrėjas išleido ne vieną klausytojų ir kritikų palankiai įvertintą muzikos albumą, kuriame klasikinių instrumentų atliekamos melodijos darniai susilieja su šiuolaikiniais elektroninės muzikos elementais.

Nors J. Jóhannsonas plačiausiai žinomas kaip kompozitorius, TKFF kvies į jo paties 2014 m. sukurtą filmą „Vasaros pabaiga“ (End of Summer, 2014). Tai pirmasis ir vienintelis, 8 mm kino juostoje įamžintas, juodai baltas trumpametražis kompozitoriaus kurtas filmas. Jame užfiksuotas žmonių veiklos beveik nepaliestas atšiauriosios Antarktikos ir šalia esančių salų regionas. „Vasaros pabaiga“ – meditatyvus, akimirksniu įtraukiantis ir užhipnotizuojantis reginys, kurio kerintys kraštovaizdžiai skatina susimąstyti apie trapų gamtos ir žmogaus ryšį.

Iškart po įstabaus filmo „Vasaros pabaiga“ peržiūros, vakaro programoje atlikėjų iš Švedijos muzikinis pasirodymas. J. Jóhannsonas su kompozitoriumi E. Enockssonu susipažino Kauno kino festivalyje dar 2009 m. vykusiame kino muzikai skirtame renginyje „Šiaurės garsai kine“. Nuo tada užsimezgė šių dviejų talentingų autorių profesinė ir asmeninė draugystė. Į Kauną sugrįžtantis E. Enockssonas kartu su Martinu Burströmu atliks audiovizualinį performansą pagal filmo „Apan“ (rež. Jesper Ganslandt, 2009) muziką.

Pasibaigęs Kaune, festivalis pradės kelionę po kitus Lietuvos miestus: spalio 2–14 dienomis festivalio filmai bus rodomi Kauno rajone, spalio 5–7 dienomis – Panevėžyje, spalio 11 dieną – Ukmergėje, spalio 11–13 d. – Klaipėdoje.

Daugiau informacijos apie festivalio uždarymo renginį „Garsovaizdžiai. Vakaras kompozitoriui, režisieriui Jóhannui Jóhannssonui atminti“ ieškokite: www.kinofestivalis.lt