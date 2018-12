Kauną drebins elektroninės muzikos festivalis: kokių staigmenų sulauks žiūrovai?

Šį sykį visi kviečiami į jaukesnę arenos erdvę – „Bosca“ amfiteatrą – kuriame skambės pati geriausia elektroninė šokių muzika. Kraują kaitins ir gera nuotaika pasirūpins: „3Live Project“ (Latvija), Leon Somov & Kaia (Lietuva), Deepend (Olandija), Felix Cartal (Kanada), Mike Perry (Švedija) ir Matoma (Norvegija).

MATOMA (Norvegija)

Tom Straete Lagergren (toks tikrasis DJ Matoma vardas), gimė 1991 m. Asnes mieste, Norvegijoje. Dar vaikystėje pradėjęs skambinti pianinu, būsimas didžėjus laimėjo konkursą groti kartu su norvegų pianistais Havardu Gimse ir Leifu Ove Andsnesu. Vėliau fortepijoną metė ir pradėjo kurti miksus kompiuteriu. Studijavo Norvegijos mokslų ir technologijos universitete ir turi muzikos technologijų bakalauro laipsnį.

Didžėjus yra išleidęs dvejus albumus – „Hakuna Matoma“ (2015) ir „One in a Million“ (2018).

Jo remiksas „Old Thing Back“ (1997 m. nušauto reperio The Notorious B.I.G. kūriniui „Want That Old Thing Back"), kartu su Ja Rule ir Ralphu Tresvantu 2015 m. užkopė į radijo topų viršūnes ir pelnė platinos statusą Norvegijoje.



Didžėjus bendradarbiauja ir su kitais garsiais atlikėjais. Enrique Iglesias komandos prašymu jis remiksavo dainą „Bailando“. Tarp kitų žinomesnių darbų – „False Alarm“ su Becky Hill, „Party on the West Coast“ su Faith Evans, The Notorious B.I.G. ir Snoop Doggu, „Stick Around“ su Akonu, „Try Me“ su Jasonu Derulo ir Jennifer Lopez. Naujausias Matomos darbas – singlas „I Don‘t Dance (Without You)“, išleistas šių metų liepą kartu su jamaikiečiu Konshens ir Enrique Iglesias.

MIKE PERRY (Švedija)

Mikael Persson, geriau žinomas kaip Mike Perry, gimė 1983 m. Švedijoje. Nors pirmieji didžėjaus bei muzikos prodiuserio įrašai pasirodė dar 2007 m., didžiausios sėkmės sulaukė jo 2016 m. išleistas singlas „The Ocean”. Įrašytas kartu su dainininke Shy Martin singlas atsidūrė Švedijos radijo stočių topų viršūnėse ir pelnė penkis platinos sertifikatus. Populiarioje Spotify platformoje singlas jau perklausytas daugiau kaip 537 mln. kartų, „The Ocean” buvo vienas dažniausiai klausomų takelių Spotify platformoje 2016 metais. Be gimtosios Švedijos, singlas tapo triskart platininiu Norvegijoje, dukart platininiu Suomijoje, platininiu Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Airijoje, Australijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse.

2017 m. „Grammis“ apdovanojimuose hitas „The Ocean“ buvo nominuotas „Metų dainos“ kategorijoje. Švedų „Grammis“ yra prestižinių „Grammy“ apdovanojimų atitikmuo.

DEEPEND (Olandija)

Šį deep house grojantį didžėjų duetą sudaro olandai Falco van den Aker ir Robert „Bob“ van Ratingen. Tarptautinį pripažinimą jiems pelnė Matto Simono „Catch & Release“ remiksas, išleistas 2015 m. ir užkopęs į pirmąsias radijo stočių grojaraščių vietas Ispanijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir kitose Europos šalyse. „Catch & Release” turi daugiau kaip 130 mln. perklausų Spotify platformoje ir 47 mln. peržiūrų Youtube svetainėje.



Vienas naujausių ir ne mažiau sėkmingų „Deepend“ darbų – singlas „To Rome“.

FELIX CARTAL (Kanada)

Felix Cartal arba Taelor Deitcher (toks tikrasis atlikėjo vardas) gimė 1987 m. Kanadoje. Savo karjeros pradžioje būsimasis muzikos prodiuseris grojo ne vienoje Vankuverio roko grupėje, tačiau gerbėjų dėmesys ir pripažinimas jį aplankė po turo su elektroninės muzikos duetu „MSTRKRFT“.

Savo pirmąjį mini albumą „Skeleton“ F. Cartal išleido 2009 m., nuo to laiko didžėjaus arsenale dar trys studijiniai albumai – naujausias „Next Season“ pasirodė 2018 m. Muzikos prodiuseris bendradarbiauja bei kuria remiksus tokioms atlikėjoms kaip Kiiara, Wafia, Anna of the North ir Selena Gomez. Šiandien Felix Cartal – populiarus didžėjus, kurio muzika skamba geriausiuose Europos, Azijos ir Amerikos klubuose.

LEON SOMOV & KAIA (Lietuva)

Leonas Somovas pelnytai tituluojamas bene didžiausiu Lietuvos muzikos autoritetu, kuriantis muziką su žymiausiais mūsų šalies atlikėjais ir dirbantis mokytoju televizijos projekte „Lietuvos balsas“. Leonas taip pat nemažai dirba su švedų grupe „Highly Sedated", kuria bei gyvai atlieka elektroninę šokių muziką. Jo naujas projektas su „Lietuvos balso“ finalininke Kaia gimė tik šiemet, tačiau jau spėjo pelnyti klausytojų simpatijas. Pirmas bendras kūrinys „Sustoja Laikas (Meile)“ interneto youtube platformoje jau perkopė 3,2 mln. peržiūrų slenkstį.



3LIVE PROJECT (Latvija)

„3Live Project“ – tai beprotiškai pozityvus ir energija trykštantis trio iš kaimyninės Latvijos. Grupė pradėjo savo muzikinį kelią 2015 m. pradžioje, ją sudaro trys profesionalai – vienas populiariausių didžėjų Latvijoje [Ex] da Bass, trimito virtuozas Normunds Piesis ir perkusininkas Einars Latisevs. Neįprastos didžėjaus, trimito ir perkusijos trijulės pasirodymai kaskart tampa tikru energijos užtaisu net paties tingiausiems žiūrovams. Beje, „3Live Project“ yra vienintelė grupė, kuri buvo pakviesta dalyvauti dydžiausiame Baltijos šalyse elektroninės muzikos festivalyje „Weekend Festival“ Estijoje.

Renginys vyks 2018 m. gruodžio 8 d. (šeštadienį) Kauno „Žalgirio“ arenos „Bosca“ amfiteatre.