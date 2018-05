Į Kauną grįžta „Bike Show Millennium“! (programa)

Naujas formatas

„Bike Show Millennium“ pradžia siekia dar 2000-uosius metus – tuomet šventė vyko T. Masiulio gatvėje. Vėliau renginys persikėlė į S. Dariaus ir S. Girėno aerodromą, paskui keletą metų motociklininkai rinkosi prie „Žalgirio“ arenos. Pernai organizatoriai nusprendė, kad atėjo metas kardinalioms permainoms.

„Subrendome ir užauginome kelias kartas – iš pradžių važiavo tėvai. Dabar važiuoja vaikai. Tai tokia tradicija, kai jau galima kūdikį paleisti į pilnavertį gyvenimą. Būtent todėl atėjo metas pokyčiams“, – sako idėjinis šventės vadas Julius Urbaitis. „Norime, kad baikeriai ir miesto gyventojai taptų vienu kumščiu. Žmonės pribauginti, kad baikeriai kaip kokie velniai, tačiau tai visiška netiesa. Atėjo laikas visiems kartu susėsti ir nutraukti priešpriešą“.

Pasaulio galiūnų varžybos

Po simbolinio garbės rato miesto gatvėmis, į Nemuno pakrantę atvykusius motociklininkus pasitiks dideli vyrukai tikrąja to žodžio prasme – šeštadienio popietę prasidės Tarptautinės galiūnų varžybos, kuriose dalyvaus po 4 stipriausius galiūnus iš JAV, Irano, Islandijos ir PAR. Lietuvai atstovaus Žydrūnas Savickas, Vidas Blekaitis ir kiti milžinai. Galiūnų varžybų rungtys: padangų metimas į aukštį, pritūpimai su burbulais, rąsto kėlimas dviese, automobilio atkėlimas, akmens perkėlimas, o taip pat luito, rąto, apolono ašies ir hantelio kėlimas bei bokalų laikymas. Pertraukų metu vyks ne tokios sudėtingos, tačiau ne mažiau smagios rungtys žiūrovams.

Vandens motociklų čempionatas

Nemuno pakrantė lėmė ir naujas pramogas žiūrovams bei naujus iššūkius dalyviams. Šiemet upėje priešais amfiteatrą vyks vandens motociklų „Jetski Slalom Show“ čempionatas. Vyks free style parodomosios programos ir atviras „Flyboard“ turnyras. „Flyboard“ – tai mados klyksmas vandens pramogų pasaulyje – ant specialių lentų sumontuoti itin galingi vandens pūstuvai žmogų pakelia į kelių metrų aukštį ir leidžia atlikti sudėtingus triukus.

Vakare Nemuno prieplaukos scenoje vyks varžybų nugalėtojų apdovanojimai ir koncertuos jaunatviška muzikos komanda „Justin 3“ ir Povilas Meškėla su savo grupe. Kitose Kauno senamiesčio scenose Hanzos dienų metu bus galima išgirsti tokias grupes kaip „Killer Queen“ (D.Britanija), „Arrival from Sweden (The Music of ABBA)“ (Švedija), DJ Sash (Vokietija), „Rondo“(Lietuva) ir daugelį kitų.

Sekmadienį Rotušės aikštėje vyks Lietuvos „dB Drago“ čempionatas ir bus galima pasigrožėti automėgėjų klubų „Tuning team“, „Autoera“, „Retromobile“ ir kitų klubų naujausiais eksponatais, senoviniais automobiliais, motociklais ir kita išskirtine technika.

„BIKE SHOW MILLENNIUM 2018“ programa:

2018 m. gegužės 19 d. (šeštadienis)

12 – 13.30 val. visi renkasi prie Kauno Pilies (automobilių stovėjimo aikštelė, Jonavos g.).

13.30 – 14 val. motociklininkų paradas centrinėmis miesto gatvėmis: Kauno Pilis - A. Jakšto g. - Rotušės a. - M. Valančiaus g. - Šv. Gertrūdos g. - Savanorių pr. - Taikos pr. - Kovo 11-osios g. (iki VI-ojo forto) - K. Baršausko g. - Tunelio g. - K. M. Čiurlionio g. – - Vytauto pr. – Kęstučio g. – I. Kanto g. - Karaliaus Mindaugo pr. – M. Daukšos g. – Muitinės g. – Aleksoto g. - Prieplaukos krantinė (nesaugomas moto parkingas).

Senosios prieplaukos krantinėje

11 – 12.40 val. vandens motociklų „JETSKI SLALOM SHOW“ varžybų treniruotė, kvalifikacija.

12.40 – 13 val. vandens motociklų „free style“ ir „flyboard“ parodomoji programa.

13 – 16.30 val. galiūnų čempionatas.

16.30 – 17 val. atviras vandens „flyboard“ turnyras, „free style“ parodomoji programa.

17 – 19.30 val. vandens motociklų „JETSKI SLALOM SHOW“ varžybų pusfinalis, finalas.

19.30 – 20 val. vandens motociklų „free style“ ir „flyboard“ parodomoji programa.

20 – 20.30 val. vandens motociklų varžybų nugalėtojų apdovanojimai.

20.30 – 23.15 val. vakarinis koncertas – grupė „Justin 3“ ir Povilas Meškėla su komanda.

2018 m. gegužės 20 d. (sekmadienis), Rotušės aikštė

10-18 val. Lietuvos „dB Drag“ čempionatas, automėgėjų klubų „Tuning team“, „Autoera“, „Retromobile“ ir kt. naujausių eksponatų, senovinių automobilių ir motociklų, kitos technikos paroda.

