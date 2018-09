Į gimtąjį Kauną sugrįžta legendinė anarchistė E. Goldman

Programos sudarytojos Ilonos Jurkonytės teigimu, tai, jog pusę festivalio programos filmų sukūrė moterys – ne festivalio koncepcija, o pozicija: „Moterų autorių darbus įtraukiame į programą ne dėl to, kad jos yra moterys, tai įvyksta natūraliai. Kita vertus, moterų autorių filmų matomumas profesinėje erdvėje vis dar nėra lygiavertis vyrų autorių kūrybai“.

Režisierė Abigail Child kviečia pasvarstyti, kaip šiandien žiūrime į politinių neramumų kurstytojus. Jos filmu ,,Veiksmas ir pertraukos“ (Acts and Intermissions, 2017) į Kauną sugrįžta čia gimusi feministė ir politinė aktyvistė Ema Goldman. XX a. pirmoje pusėje, bėgdama nuo konservatyvių pažiūrų tėvo, Ema atvyko į JAV, kur tapo anarchistų judėjimo lydere, vėliau prisijungė prie sufražisčių, kovojusių už moterų balsą politikoje. Intymūs „Pavojingiausia moterimi Amerikoje“ vadintos Emos dienoraščiai atskleidžia žmogiškąsias silpnybes, nelengvus pasirinkimus, mažai kam pažįstamą aistringą ir moterišką anarchistės pusę.

Fantastišką žinią festivalis turi rašytojos Usulos K. Le Guin gerbėjams: filmas „Ursulos K. Le Guin pasauliai“ (rež. Arwen Curry, Worlds of Ursula K. Le Guin, 2018) pasakoja apie 2018 m. mirusios mokslinės ir maginės fantastikos rašytojos, JAV nacionalinės premijos laureatės gyvenimą ir karjerą. Filmas aiškiai nušviečia visą rašytojos biografiją: jaunystę, kai U. K. Le Guin rankraščius atmesdavo leidyklos, bręstantį feminizmą vyrų okupuotoje mokslinės fantastikos literatūros pasaulyje, motinystės laikotarpį bei paskutinį gyvenimo dešimtmetį.

Tiesiai po premjeros Tarptautiniame Toronto filmų festivalyje, į Kauną atekeliaus žymios japonų režisierės Naomi Kawase naujausias darbas „Vizija“ (Vision, 2018). Žavioji prancūzų aktorė Juliette Binoche vaidiną eseistę Jeanne, kuri atvyksta į Japonijoje, Naros prefektūroje, esantį mišką. Čia ji siekia pamatyti paslaptingą, tik kartą per bemaž tūkstantmetį užaugantį gydomųjų savybių turintį augalą. Naomi Kawase filme realybę keičia vizijos, o moteriškumas ir gamta – visko pradžia.

Diskutuoti feminizmo temomis kviečia ir trumpametražių filmų programos „Patirtys“ bei „Tarp poezijos ir pranašystės“. Prestižinių kino festivalių dalyvės, režisierės Heather Young darbas ,,Pienas“ (Milk, 2017) paliečia jautrias vaisingumo ir motinystės temas. Irane gimusios, šiuo metu Jungtinėje Karalystėje gyvenančios režisierės Maryam Tafakory filmas ,,Nesama žaizda“ (Absent Wound, 2017) analizuoja dvi viešąsias erdves Irane, kuriose moterims rodytis draudžiama. Ypatingas ir dviejų Londone gyvenančių režisierių Rosalind Nashashibi ir Lucy Skaer darbas ,,Ko jūs pykstat?“ (Why Are You Angry?, 2017), atspindintis šiuolaikinę Taičio moterų padėtį. Sekdamos prancūzų menininko P. Gogeno pėdomis, filmo režisierės leidžiasi į kelionę po Taitį, diskutuodamos apie moterų atvaizdavimo tradiciją bei mito galios klausimus.

Šiuos ir kitus moterų režisierių filmus rugsėjo 20–30 d. Kaune išvys Tarptautinio Kauno kino festivalio žiūrovai. Daugiau informacijos apie filmus ir festivalio renginius ieškokite www.kinofestivalis.lt