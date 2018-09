E. Ramazzotti Kaune pristatys naujausią albumą

Jų metu atlikėjas pristatys šių metų lapkričio 23 dieną pasirodysiantį savo naujausią albumą. Rugsėjo 13 dieną prasideda bendra bilietų prekyba.

Šiemet 55 metų jubiliejų švęsiantis dainininkas jau išleido 13 solinių albumų, iš kurių daugelis tapo auksiniai ir platininiai. Be to, pasaulyje parduota daugiau nei 60 milijonų jų kopijų. Atlikėjas taip pat gali pasigirti ne vienu prestižiniu apdovanojimu ir įspūdingais duetais su Joe Cocker, Adriano Celentano, Luciano Pavarotti bei kitais legendiniais atlikėjais. Jo dainos „La Cosa Mas Bella“, „Un‘emozione per sempre“, su Tina Turner atlikta daina „Cose Della Vita“, duetas su Anastacia „I Belong to You“ ir kartu su Cher sudainuota „Piu Che Puo“ užkariavo radijo ir muzikinių kanalų eterius bei gerbėjų širdis.

Meilė – tai gyvenimo pagrindas. Kai jos nėra, ateina visuotinis pamišimas.

„Pagrindinis mano įkvėpimo šaltinis – meilė. Ji – variklis, kuris skatina judėti pirmyn. Meilė – tai gyvenimo pagrindas. Kai jos nėra, ateina visuotinis pamišimas. Ir aš kalbu apie meilę plačiąja prasme: meilę moteriai, vaikams, gamtai, muzikai. Aš myliu savo šeimą, mėgstu tai, ką darau, man patinka mane supantis pasaulis. Visi šie jausmai ir emocijos turi įtakos mano kūrybai“, – sako E. Ramazzotti.

2015 m. išleidęs didelės sėkmės sulaukusį albumą „Perfetto“, atlikėjas leidosi į pasaulinį turą, kurio metu surengė 83 pasirodymus, tarp jų ir Lietuvoje. Sausakimšoje „Siemens“ arenoje E. Ramazzotti surengė šou, kurio metu atliko ne tik savo naujausias dainas, bet ir visiems puikiai pažįstamus kūrinius. Turas „Perfetto“ tapo vienu įspūdingiausių per visą dainininko muzikinę karjerą: erdvinės projekcijos ir kitos šou metu naudotos naujosios technologijos padarė koncertą įsimintinu muzikiniu įvykiu.

Šių metų lapkričio 23 dieną atlikėjas žada pristatyti savo naujausią albumą „Vita ce n'è“ ir jau vasario mėnesį leisis į pasaulinį turą, kurio metu aplankys penkis kontinentus. Pirmieji naujausio albumo pristatymą galės pamatyti Vokietijos, Liuksemburgo ir Italijos gyventojai. Atlikėjas nuolatos stengiasi tobulėti ir stebinti savo gerbėjus, tad neabejotina, kad 2019 m. vienintelis E. Ramazzotti pasirodymas Kauno „Žalgirio“ arenoje su nauja programa taps vienu iš ryškiausių 2019 m. koncertų Lietuvoje.

„Aš gyvenu muzika. Ji yra mano kraujyje, todėl aš nuolatos stengiuosi augti kaip muzikantas ir tobulėti kaip atlikėjas. Tai – mano svajonė ir siekiamybė. Mano muzikinė sėkmė įkvepia mane naujiems kūriniams ir skatina nuolat judėti pirmyn. Norėčiau, kad kiekvienas žmogus, kuris išgirsta mano dainą, joje atrastų kažką artimo sau“, – sako E. Ramazzotti.