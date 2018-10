„Daddy Was a Milkman“ Kaune pasitikrino gerbėjų gretas

Koncertas „Žalgirio“ arenoje – iki šiol didžiausias „Daddy Was a Milkman“ karjeroje. Juo atlikėjas tarsi pasitikrino savo populiarumą Lietuvoje. Nors populiariausia jo daina „Youtube“ kanale „Breathe In“ per trejus metus pasiekė 4,6 mln. peržiūrų (palyginimui – Marijono Mikutavičiaus „Nemirtingi“ per metus surinko 1,3 mln. peržiūrų, Leono Somovo ir Jazzu hitas „Ką tu su manim darai?“ per ketverius metus – beveik 14 mln. peržiūrų), pilnos didžiausios Lietuvoje arenos atlikėjas nesurinko. Ir prieš pat koncertą buvo galima nusipirkti 22-35 eurus kainavusių bilietų. Pasak koncerto organizatorių, parduota per 7 tūkst. bilietų.

„Labas vakaras visiems. Mano vardas Ignas. Čia buvo mano Justiniškės – mes čia gyvenam, – scenoje matytą filmuotą urbanistinį ir apleistą industrinį peizažą pristatė I. Pociūnas. – Šiandien aš dainuosiu apie viską: apie intymius, linksmus ir liūdnus dalykus.“

Skambėjo „Daddy Was a Milkman“ gerbėjams gerai žinomos dainos ir naujos – iš neseniai išleisto dvigubo albumo.

„Būti čia yra pasaka. Prieš tris metus, kai viską pradėjau, tikrai nebuvo panašu į tai, kad čia galėsiu surengti koncertą“, – prisipažino atlikėjas, kuriam scenoje talkino du gitaristai, dvi pritariančios vokalistės ir trys garsistai.

Pasirodymo pradžią aptemdė garso perkrovos, trukdžiusios mėgautis geriausia įmanoma garso kokybe.

Koncertui „Žalgirio“ arenoje atlikėjas sakė ruošęsis keletą mėnesių ir jo laukęs kaip vaikas Kalėdų. Vos per trejus metus „Daddy Was a Milkman“ tapo vienu populiariausių Lietuvos atlikėjų. Jį pripažino ir muzikos kritikai – I.Pociūnas yra pelnęs tris „M.A.M.A.“ apdovanojimų statulėlės.

Koncerte netrūko filmuotų vaizdų ir skaitmeninių vizualizacijų, kurias taip mėgsta „Daddy Was a Milkman“. Pasak atlikėjo, kūrinį lydintis vaizdas padeda klausytojui „įkristi“ į skleidžiamą nuotaiką, pajusti kaip įmanoma daugiau.

Koncertas „Žalgirio“ arenoje skirtas pristatyti „Daddy Was a Milkman“ naująjį dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Pasak atlikėjo, į jį sudėta ir tai, kas gera, ir tai, kas galvoje yra tamsaus. Šis albumas yra įvairesnis savo muzikine stilistika nei pirmasis „Daydreaming“, tačiau ir jame netrūksta intymumo. „Visos mano dainos – iš gyvenimo, jokių lyrinių herojų nėra. Jos apie meilę, buitį, nerimą, viską, ką patiria kiekvienas žmogus. Jos šimtu procentų nuoširdžios, gal dėl to žmonėms ir patinka“, – yra sakęs atlikėjas.

Slapyvardį „Daddy Was a Milkman“ (lietuviškai – „Tėtis buvo pienininkas“) atlikėjas sako pasirinkęs pagal vieną iš gyvenime pasitaikiusių darbų, kurių daug pakeitė per septynerius metus, praleistus JAV. Jam ten teko ir išvežioti pieną.