Ballų manija tęsiasi: LaVarą kviečia užsukti į džentelmenų klubą

Į jį nusprendė šmaikščiai atsakyti Kaune esančio džentelmenų klubo "Sugar" merginos: "Taip, pone Ballai, mes turime pieno."

Specialiai surengtoje fotosesijoje "Sugar" šokėjos buvo pasipuošusios marškinėliais su užrašu YES, WE HAVE MILK. Pirmą kartą klubo istorijoje merginos maudėsi ir fotografavosi ne vandenyje ar šampane, o tiesiog pieno vonioje. Prie šios idėjos įgyvendinimo prisidėjo Gabrieliaus Smilgino naujas fotografijos projektas "Sin Your Skin".

"Sugar" merginos laukia LaVaro Ballo klube ir žada padovanoti ne tik specialiai pagamintus marškinėlius, bet ir surengti išskirtinį pasirodymą. Konfidencialumas garantuotas.

Merginos juokavo, kad laukia LaVaro Ballo, kuris galbūt artimiau supažindins su krepšinio taisyklėmis.

"Sugar" savininkas, buvęs krepšininkas Mantas Skukauskas šypsojosi, kad į džentelmenų klubą užsukęs LaVaras galėtų išvysti ne tik aistringus bei geidulingus merginų šokius, bet ir pažiūrėti NBA varžybas. Džentelmenų klubas "Sugar" dirba nuo 22 val. iki paryčių. Čia įrengtas specialus cigarų kambarys su televizoriumi.

"Specialiai LaVarui pagamintume išskirtinį pieno kokteilį, kokio jis nėra ragavęs. Tad kviečiame užsukti", – kvietė klubo savininkas.

Įdomus faktas: kai buvo renkamas pavadinimas džentelmenų klubui, svarstyti du variantai: "Sugar" arba "Milkshake".