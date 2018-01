Balandį Kaune – naujas elektroninės šokių muzikos festivalis

Pirmieji festivalio atlikėjai jau patvirtinti – pagrindinėje scenoje pasirodys vieni populiariausių šių laikų didžėjų – tai Jonas Blue, Sigala, Martinas Jensenas, Burakas Yeteris ir Filatovas & Karas. Kiekvienas iš šių atlikėjų „Spotify“, „Youtube“ ir kitose interneto platformose yra surinkęs šimtus milijonų perklausų. Be pagrindinės scenos Kauno „Žalgirio“ arenoje bus įrengtos ir dar kelios scenos, kuriose pasirodys didžėjai iš Lietuvos ir užsienio. Didžiulė „Žalgirio“ arenos erdvė vienam vakarui taps moderniausiu naktiniu klubu, su gausybe lazerių bei šviesos efektų, galingu garsu ir tik pačia geriausia elektronine šokių muzika.

FILATOVAS & KARAS

Muzikinis projektas - duetas, kuriantis populiarių atlikėjų dainų remiksus ir modernias deep house kompozicijas. Duetą sudaro Dmitrijus Filatovas ir Aleksėjus Osokinas, sujungę jėgas į bendrą projektą prieš penkerius metus. Prieš tai dešimtmetį atskirai dirbę didžėjai 2012 m. įkūrė grupę „Red Ninjas“, tačiau ypatingo dėmesio projektas nesulaukė. Tuomet, pasivadinę „Filatov & Karas“ duetu, pradėjo kurti populiarių atlikėjų dainų remiksus. Ypač didelės sėkmės sulaukė prancūzų dainininkės Imany kompozicijų „The Good, The Bad and Crazy“ ir „Don‘t Be So Shy“ perdirbiniai, internete surinkę šimtus milijonų perklausų ir vaizdo klipų peržiūrų.

D. Filatovas muzikinę karjerą pradėjo 1998 m. Nuo 2004 iki 2006 m. buvo projekto „Sound Fiction“ nariu, o 2006 m. tapo įrašų kompanijos „Solaris Recording“ (Didžioji Britanija) rezidentu. 2007 m. pelnė „Russian Dance Music Awards“ apdovanojimą už geriausią klubinės muzikos kūrinį „Ryte aš esu saulė“. Nuo 2009 iki 2014 m. buvo savo autorinės radijo šou laidos „Dinamika“ vedėju.

A. Osokinas kūrė remiksus Filipui Kirkorovui, grupei „Mumij Trol“, Alai Pugačiovai ir kitoms pramogų verslo žvaigždėms. Dirbdamas projekte „Man-Ro“ jo autorinis kūrinys „Bamabarbia“ buvo išleistas Prancūzijos įrašų kompanijoje „Hit! Records“. 2006 m. dalyvaudamas projekte „Raduga“ sukūrė 15 oficialių Rusijos ir užsienio atlikėjų dainų remiksų. 2007 m. buvo radijo šou „Šokių muzikos aikštelė“ vedėju, o 2012 m. tapo radijo „DFM“ rezidentu.

JONAS BLUE

Gimęs 1989 m. Didžiojoje Britanijoje, Guy'us Jamesas Robinas (toks tikrasis atlikėjo vardas) savo muzikinę veiklą pradėjo 2015 m., išleidęs 1988 metų Tracy'io Chapmano dainos „Fast Car“ remiksą. Paradoksalu, tačiau J. Blue „Fast Car“ su britų dainininke Dakota priešakyje sulaukė daug didesnės sėkmės nei T.Chapmano kūrinio originalas, užimdamas antrąją vietą UK „Singles Chart“ ir išsilaikęs Top 10 net beveik tris mėnesius. Debiutinis singlas tapo daugkart platininiu daugelyje Europos šalių ir buvo nominuotas dvejose „BRIT Awards“ kategorijose – „Metų singlas“ ir „Metų vaizdo klipas“.

Antras J. Blue remiksas „Perfect Strangers“ pasirodė 2016 m. ir vėl tapo multiplatininiu Europoje, Australijoje ir JAV.

Vėliau pasirodė dar vienas kūrinys „By Your Side“, o 2017 m. gegužę – singlas „Mama“, vėl pelnęs auksinio ir platininio statusą. Visi šie darbai sugulė į debiutinį didžėjaus albumą „Jonas Blue: Electronic Nature – The Mix 2017“, kurį išleido „Universal Music Group“.

MARTINAS JENSENAS

M. Jensenas gimė 1991 m. Silkeborgo mieste, Danijoje. Paauglystėje dirbo savo tėčio Jorgeno Jenseno įkurtoje įmonėje, kuri vertėsi prekyba automobiliais. Didžėjauti pradėjo anksti, tačiau pasaulinį pripažinimą pelnė tik prieš trejus metus. Pirmasis M. Jenseno singlas „Si“, sukurtas po Cristiano Ronaldo 2014 m. FIFA Metų žaidėjo titulo pergalės, užtikrino didžėjui populiarumą daugelyje ispanakalbių šalių.

Vėliau sekė singlai „Miracles“, „All I Wanna Do“, bet tikroji sėkmė atėjo 2016 m. kartu su singlu „Solo Dance“, įėjusiu į platformos „Spotify“ 50-tuką ir kuris kasdien buvo perklausomas virš milijono kartų.

BURAKAS YETERIS

Gimė 1982 m., pradėjo mokytis muzikos būdamas penkerių. Pabaigęs civilinės inžinierijos bakalauro studijas Antalijos provincijos universitete, magistro laipsnį apsigynė jau Londone, studijuodamas garso režisūrą. Debiutinis B. Yeterio albumas „For Action“ pasaulio šviesą išvydo 2005 m., antras studijinis albumas „For Message Volume 2“ pasirodė 2007 m. ir buvo skirtas globalaus klimato atšilimo problemai. Nuo 2013 m. didžėjus išleido singlus „Storm“, „Reckless“, „Happy“, tačiau didžiausios sėkmės sulaukė singlas „Tuesday“, išleistas 2016 m. ir tapęs auksiniu bei platininiu daugelyje Europos šalių.

SIGALA

Sigala, arba Bruce'as Fielderis (toks tikrasis atlikėjo vardas), gimė 1992 m. Didžiojoje Britanijoje. Būdamas aštuonerių pradėjo skambinti pianinu, vėliau studijavo Westminsterio universitete ir Norwicho miesto koledže. Jo debiutinis singlas „Easy Love“ pasirodė 2015 m., tapo pirmuoju numeriu UK „Singles Chart“ ir platininiu ne tik Europos šalyse, bet ir Australijoje.

Kitas ne mažiau sėkmingas singlas tais pačiais metais tapo „Sweet Lovin“, įrašytas kartu su britų dainininke Bryn Christopher. Singlas užkopė į trečiają UK „Singles Chart“ vietą ir taip pat pelnė auksinio ir platininio statusą.

2016 metai Sigalai buvo ne mažiau produktyvūs bendradarbiavimo su žinomais atlikėjais prasme – kartu su Johnu Newmanu bei Nile'u Rogersu išleistas singlas „Give Me Your Love“, ir kartu su Craigu Davidu įrašytas singlas „Ain‘t Giving Up“. Iš naujausių darbų bene pats įdomiausias ir sėkmingiausias yra 2017 m. singlas „Came Here For Love“, įrašytas kartu su britų dainininke Ella Eyre.

Renginys vyks 2018 m. balandžio 14 d. Kaune, „Žalgirio“ arenoje.

Bilietai prekyboje – nuo 2018 m. sausio 9 d. visose BILIETAI.LT kasose bei internetu.

Renginį organizuoja medusaconcert.lt.