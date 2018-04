Sportuojantiems – greitai paruošiamas ir skanus maistas po treniruotės

Pasak mitybos specialistės Vaidos Kurpienės, jokios išlygos, neva „sporto salėje buvo gerai paplušėta, todėl galima užsisakyti didelę picą“, čia negalioja. Tačiau ką valgyti po treniruotės, kad organizmas būtų visapusiškai aprūpintas, o rezultatų būtų siekiama sklandžiai? V. Kurpienė dalijasi patarimais ir produktais, kuriuos galite greitai pagaminti, teigiama pranešime spaudai.

Mitybos specialistės teigimu, dažniausiai dėl lieknesnės figūros sportuojantiems žmonėms būdingos dvi su mityba sietinos klaidos – po treniruotės jie arba ima šlamšti viską, kas pasitaiko po ranka, nes „įgijo teisę“, arba priešingai, po treniruotės ilgai nevalgo nieko, tikėdamiesi, kad šitaip kūno formas padailins dar greičiau.

„Ir pirmu, ir antru atveju sportuojantys žmonės patys sau trukdo pasiekti norimą rezultatą. Jei po treniruotės valgoma bet kas ir bet kiek, prarandamas nuoseklumas, todėl kelias į sėkmę yra sunkesnis arba visai neįmanomas. Tuo tarpu po treniruotės nevalgant nieko, organizmas yra sekinamas – nors tokiais veiksmais neva siekiama padailinti kūno linijas, lieknėjimo procesas sustoja ar priešingai – svoris ima augti“, – sako V. Kurpienė.

Pirmiausia – vaisius

Ką tuomet valgyti po treniruotės, idant mityba būtų taisyklinga ir padėtų pasiekti norimų rezultatų? Pasak V. Kurpienės, pirmas dalykas, ką kiekvienas sportuojantis žmogus turi padaryti po treniruotės, tai suvalgyti mėgstamą vaisių.

Vieną vaisių suvalgyti reikia per 30 minučių po treniruotės pabaigos. Vadinasi, dar persirengimo kambaryje ar pakeliui namo.

„Vieną vaisių suvalgyti reikia per 30 minučių po treniruotės pabaigos. Vadinasi, dar persirengimo kambaryje ar pakeliui namo. Vaisiuose gausu antioksidantų, vitaminų prisotinto vandens, jų sandaroje yra natūralaus cukraus. Todėl toks užkandis padeda organizmui atsistatyti po fizinio krūvio, neleidžia irti raumenims, sureguliuoja gliukozės kiekį kraujyje, suteikia energijos po sunkesnės treniruotės. Be to, vaisius padeda išvengti gresiančio persivalgymo – jei iškart po treniruotės nieko nesuvalgoma, po poros valandų pasireiškia itin didelis alkio jausmas, kurį ypač sunku numalšinti“, – sako V. Kurpienė.

Pasak mitybos specialistės, vaisiaus valgymas po treniruotės turėtų tapti įpročiu, jį pasirinkti galima bet kokį: „Tiesiog prieš sportą užsukite į parduotuvę ir čiupkite savo mėgstamiausią. Žinoma, kad būtų patogiau, verčiau rinktis mažiau sultingą – obuolį, bananą ar kriaušę, o ne, pavyzdžiui, apelsiną ar mandariną, kurio sultimis persirengimo kambaryje lengva apsitaškyti.“

Prioritetus lemia tikslai

Apskritai sporto salėje išsikelti tikslai, pasak V. Kurpienės, bus pasiekti tik tada, jei mityba nuolat bus subalansuota ir visavertė, todėl svarbu ne tik tai, kas valgoma po treniruotės, bet ir visą dieną. Vis dėlto artimiausias rimtas patiekalas, valgomas po sporto, pasak V. Kurpienės, turėtų būti pasirinktas pagal išsikeltus tikslus.

„Jei žmogaus tikslas sportuojant yra didinti raumenų masę, jam reikėtų valgyti daugiau baltymų – liesos mėsos, baltos žuvies, neliesos varškės, kiaušinių, kefyro, ankštinių daržovių. Puikus pasirinkimas yra ir tofu. Tuo tarpu jei praktikuojamas ištvermės reikalaujantis sportas – bėgamos ar dviračiu minamos ilgos distancijos, slidinėjama, – organizmui svarbu gauti daugiau angliavandenių. Jų apstu visame augalinės kilmės maiste, išskyrus riešutus, sėklas ir avokadus“, – sako V. Kurpienė.

Ji siūlo ir skaniai paruoštas daržoves: „Dabar prekybos centruose vyrauja platus šaldytų daržovių pasirinkimas. Suberkite mėgstamas daržoves į keptuvę, pridėkite prieskonių, įmuškite kiaušinius ar minkštą tofu, pabarstykite prieskoniais ir po kelių minučių jau galėsite skanauti.“

O jeigu sportuojančio žmogaus tikslas – didinti raumenų masę, štai ir baltymais prisotinto patiekalo idėja: „Kefyrą sumaišykite su varške, įberkite šiek tiek druskos. „Maxima“ parduotuvėse jau yra šviežių krapų, kurie naudingi organizmui, taigi paskaninkite ir jais. Galima dar agurko patarkuoti... Gausis labai skanus, sotus, sveikas ir, svarbiausia, visai paprastas patiekalas.“