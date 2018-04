Saldusis sekmadienis

Pusryčių košė su riešutų sviestu



100 g avižinių dribsnių,

10 g ispaninio šalavijo sėklų,

10 g linų sėmenų,

10 g džiovintų abrikosų,

25 g riešutų sviesto,

15 g medaus,

120 ml kokosų pieno.



Patiekimui:



Mėgstamų riešutų ir džiovintų abrikosų.



Džiovintus abrikosus nuplaukite ir supjaustykite. Sumaišykite medų, riešutų sviestą ir kokosų pieną. Sudėkite likusius birius produktus ir susmulkintus abrikosus. Išmaišykite su kokosų pieno mišiniu ir palikite vėsioje vietoje per naktį pastovėti. Ryte išmaišykite dar kartą ir patiekite, užsibarstę mėgstamų riešutų ir džiovintų abrikosų.



Kakaviniai blyneliai su varške



3 kiaušiniai,

400 ml pieno,

230 g miltų,

30 g kakavos,

1 šaukštas cukraus,

žiupsnelis druskos,

aliejaus keptuvei patepti.



Įdarui:



400 g varškės,

30 g cukraus,

100 g razinų,

1 šaukštelis tarkuotos apelsinų žievelės.

Džiovintų abrikosų blynelių kraštams užtvirtinti.



Kiaušinius išplakite su cukrumi, druska ir pienu. Miltus sumaišykite su kakavos milteliais ir įmaišykite į kiaušinių plakinį. Įkaitinkite keptuvę ir aptepkite silikoniniu teptuku pamirkytame aliejuje. Kepkite didelius blynus iš abiejų pusių.

Razinas užpilkite karštu vandeniu, palikite 20 min. pastovėti. Varškę sumaišykite su cukrumi iki vientisos masės, suberkite nutarkuotas apelsinų žieveles ir suberkite nusausintas razinas. Išmaišykite.



Viename blyno krašte dėkite vieną šaukštą įdaro ir užvyniokite. Abrikosus supjaustykite juostelėmis ir jomis užspauskite blynų kraštus, taip, kad blynai atrodytų kaip saldainiai. Patiekite su šokoladiniu padažu arba apelsinų džemu.



Sausainių tortas



36 kvadratiniai sausainiai,

4 pakeliai plombyro skonio varškės,

100 g sviesto,

1 šaukštas kakavos miltelių,

80 g marmeladinių saldainių,

20 g želatinos.



Glajui:



100 g sviesto,

100 g juodojo šokolado.



Supjaustykite marmeladinius saldainius. Išbrinkykite želatiną ir ją ištirpinkite. Kambario temperatūros sviestą išsukite iki purumo. Į sviestą dalimis įmaišykite varškę.



Po truputį supilkite želatiną ir perskirkite varškės kremą pusiau. Į vieną dalį sudėkite kakavą ir išmaišykite. Į plokščią lėkštę iš 9 sausainių sudėliokite kvadratą. Ant jų ištepkite pusę šokoladinio kremo. Tada ant viršaus išdėliokite dar sluoksnį sausainių ir sudėkite likusį šokoladinį kremą. Ant viršaus vėl sluoksnį sausainių.



Į baltą varškės kremą suberkite susmulkintus marmeladinius saldainius, išmaišykite ir gautą kremą visą sudėkite ant sausainių. Išlyginkite viršų ir šonus. Kad būtų lengviau, pyragą galite ruošti kepimo formoje. Ant viršaus uždėkite dar sluoksnį sausainių ir palikite 3 val. vėsiai pastovėti.



Ištirpinkite sviestą, sudėkite šokoladą. Maišykite, kol šokoladas ištirps, tada apliekite juo pyragą. Jei liks šokoladinio glajaus, galite jį išpilti ant patiesto kepimo popieriaus lapo ir atvėsus padaryti drožlių pyragui papuošti.



Kas naujo virtuvės spintelėse?



Grybų kava – ne tik gurmanams



Naujausias mados klyksmas – grybų kava. Ji pagaminta iš arabikos rūšies kavos pupelių ir kelių rūšių džiovintų maltų grybų. Ją gaminančios bendrovės "Four Sigmatics" atstovai teigia, kad ji pasižymi daug stipresnėmis tonizuojančiomis savybėmis nei įprasta, mat grybuose yra energizuojančių natūralių medžiagų. Šioje kavoje yra iš Rytų atkeliavusio kordicepso, turinčio gydomųjų savybių, taip pat liūto kartimi vadinamo grybo, kurio tėvynė Šiaurės Amerika, įžulniojo skylenio, arba juodojo beržo grybo, ir reiši, arba tikrinio blizgučio. Visi jie naudojami Rytų medicinoje. Juokaujama, kad ši kava – sveikiausia pasaulyje. Kavos pupelių kartumą grybai papildo savitu žemės, muskuso skoniu.



Gal riekelę pomidorų padažo?



Kad ir kaip stengtumeisi, spaudžiant pomidorų padažą iš butelio jo sunkiai valdoma čiurkšlė dažnai paženklina ir drabužius. Gamintojai pasirūpino, kad be šio produkto negalintiems apsieiti žmonėms dėl to netektų sukti galvos. "Bo fine foods" bendrovė (JAV) pradėjo gaminti pomidorų padažo riekeles, kuriomis galima paskaninti ne tik mėsainius, picas, bet ir kitus patiekalus. Uždėtos ant karšto valgio, jos palaipsniui išsilydo. Skonis toks pat kaip įprasto pomidorų padažo, bet naudoti daug patogiau.



Šokoladas dievinantiesiems avokadus



Neseniai pasirodė dar vieno netradicinio skonio šokoladas – avokadų. Jo sudėtyje yra 70 proc. organinio juodojo šokolado, likusi dalis – maltas lofilizuoto (sudžiovinto labai žemoje temperatūroje) avokado minkštimas. Beje, šio šokolado gamybai naudojami vaisiai, atgabenti iš Meksikos. Šio neįprasto gardėsio skonis ir tekstūra primena šviežio avokado, jame išsaugotos ir visos maistinės jo savybės. "Love Cocoa" naujasis gaminys pagardintas vanile.



Naujas supermaistas – moringa



Kasmet atsiranda produktų, kurie staiga tampa ypač madingi. Šiemet naujuoju supermaistu paskelbta moringa. Taip vadinamas medis, augantis atogrąžų klimato juostoje. Jo maistinės savybės tiesiog stulbina. Moringoje yra net tik labai daug baltymų, bet ir visos devynios aminorūgštys, kurių yra tik gyvulinės kilmės produktų sudėtyje. Mineralų ir vitaminų taip pat netrūksta, ypač A, C, geležies ir kalcio. Lapuose gausu antioksidantų, polifenolių, flavonoidų, šios medžiagos mažina cukraus ir cholesterolio kiekį kraujyje, reguliuoja kraujospūdį, turi priešuždegiminių savybių. Maistui naudojami iš šio medžio džiovintų lapų pagaminti miltai, jų galima įmaišyti į salotas, sriubas, žaliuosius kokteilius. Skonis primena špinatų, turi šiek tiek kartumo.



Inovatyvi pakavimo medžiaga



Produktų pakuotės nuolatos tobulinamos siekiant, kad būtų kuo draugiškesnės aplinkai ir maistą kuo ilgiau išlaikytų šviežią. Mokslininkų komanda iš Turkijos Sabanci universiteto sukūrė inovatyvią pakavimo medžiagą, kurios sudėtyje yra natūralaus molio. Medžiagos struktūrą sudaro tuščiaviduriai nanovamzdeliai, kurie trukdo į pakuotės vidų prasiskverbti deguoniui, o jos viduje sulaiko drėgmę ir iš vaisių ar daržovių, kitų produktų išsiskiriančias dujas. Be to, vamzdeliai pripildyti natūralių antibakterinių savybių turinčių čiobrelių ir raudonėlių aliejų. Jie sugeria etileną, dėl kurio vaisiai ir daržovės pernoksta ir greičiau supūva. Išbandydami naują medžiagą mokslininkai į ją vyniojo pomidorus, bananus ir viščiuką. Po dešimties dienų pomidorai buvo daug geriau išsilaikę, nei buvę kitose pakuotėse. Praėjus šešioms dienoms bananai buvo vis dar geltoni ir nesuminkštėję, o ant viščiuko po 24 valandų ištyrus rasta gerokai mažiau bakterijų nei įprastai.



Maistinė plėvelė atpažįsta bakterijas



Kanados "McMaster" universiteto mokslininkas inžinierius-chemikas Carlosas Filipe su kolegomis sukūrė naują maistinės plėvelės rūšį. Ji ypatinga tuo, kad ima švytėti, jei į ją suvyniotame ar ja uždengtame maiste yra E.colli bakterijų. Tokią reakciją užtikrina joje esantys šios rūšies patogenų mikrodetektoriai ir fluorescensiniai sensoriai, kurie aktyvinasi prisilietę prie bakterijomis užteršto produkto. Šiuo metu mokslininkai kuria dar vienos rūšies plėvelę, kuri įspės apie salmonelės bakterijas. Šis naujas produktas padės apsisaugoti nuo sunkių šių infekcijų sukeliamų ligų.