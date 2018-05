Ko reikia gardiems naminiams mėsainiams? (receptai)

Gardžių mėsainių paslaptys

Naminiam mėsainiui nereikia nieko per daug įmantraus, pakanka sultingos, aukščiausios kokybės mėsos, pomidorų griežinėlių, svogūnų, sūrio, pomidorų padažo ir minkštos bandelės.

Tiesa, dar viena skanaus mėsainio paslaptis – namuose kepta bandelė. Jų galite išsikepti iš vakaro, o prieš formuodami mėsainius, perpjautą bandelę galite paskrudinti ant grilio, šiek tiek patepę sviestu ar aliejumi.

Mėsainių paplotėliai, iškepti ant grotelių, ne tik greičiau iškepa, bet yra skanesni: sultingi, įgavę dūmo kvapą, kurį suteikia medžio anglys. Kepdami ant grilio galite uždėti žolelių: čiobrelių, rozmarinų, mėtų, bazilikų – suteiks dar skanesnį aromatą.

Tikras mėsainis patiekiamas su jautienos maltinuku. Tačiau taisyklių nėra – skonio nepagadins ir kiauliena, ėriena, aviena. Norintieji liesesnio varianto, gali rinktis baltą mėsą – vištieną, kalakutieną, triušieną. Dėkite ir pakeptą rūkytą šoninę, lengvai apkepti ir suplėšyti galima ir vištos krūtinėlę, sukapoti šlaunelių kumpelius.

Suformavę maltinuką, leiskite mėsai pailsėti – palikite mėsainius ant lentutės arba lėkštės 5 min., kad sultys pasiskirstytų po visą mėsą.

Būtiniausių prieskonių, be kurių išties būtų neįmanoma iškepti mėsainio, mažai – tik druska ir pipirai. Norėdami turtingesnio skonio, mėsainius galite pagardinti rūkytos paprikos prieskoniais, čiobreliais, rozmarinais, raudonėliais, vištieną, kalakutieną – kariu, ciberžole, baziliku.

Labai svarbu gerai įkaitinti kepsninę, mėsainius dėti ne per arti vieną nuo kito. Mėsainių neperkepkite, bet ir neskubėkite apversti – reikia, kad mėsa lengvai atšoktų nuo grotelių. Prieš kepdami jas patepkite aliejumi.

Perpjovę bandeles, jų vidinę pusę galite ištepti padažu ir papildomai pagardinti garstyčių grūdeliais. Viename mėsainyje galima naudoti skirtingus padažus.

Uždėję mėsos kotletuką, dėkite salotas: tinka gražgarstės, sultenės, romaninės, gūžinės salotos. Tinka ir špinatai, petražolių lapai, krapų šakelės.

Mėsainis sunkiai įsivaizduojamas be pomidorų, marinuotų agurkėlių, svogūno. Kuo daržovių įvairovė didesnė, tuo mėsainis sveikesnis.

Sūris derinamas prie mėsos: prie jautienos mėsainio tinka čederio, prie vištienos – mocarelos, fetos sūris.

Paruoštus mėsainius perverkite mediniu pagaliuku, taip patogiau valgyti.

Mėsainių bandelės

2 puodeliai kvietinių miltų,

1 puodelis viso grūdo kvietinių miltų,

1 puodelis vandens,

1 kiaušinis,

žiupsnelis druskos;

¼ puodelio aliejaus;

¼ puodelio cukraus;

3 šaukštai mielių,

sezamų sėklų apibarstyti.

Mieles sumaišykite su šiltu vandeniu, suberkite miltus, druską, cukrų, įmuškite kiaušinį, įpilkite aliejų ir suminkykite tešlą. Tešla turi nelipti prie rankų, bet būti minkšta ir elastinga. Palikite kilti šiltoje vietoje apie valandą. Iš pakilusios tešlos suformuokite bandeles, pabarstykite sezamų sėklomis ir dar pusvalandį palikite kilti ant skardos. Pašaukite į orkaitę, įkaitintą iki 210 laipsnių, kepkite apie 15 min. Iškepusias bandeles suvyniokite į maistinę plėvelę arba sudėkite į sandariai uždengiamą indą, kad išsaugotumėte bandelių minkštumą ir drėgmę.

Jautienos mėsainiai

250 g stambesnio malimo jautienos faršo,

1 šaukštelis garstyčių,

1 šaukštelis mairūno,

druskos,

pipirų,

2 paprikos,

2 šaukštai pomidorų padažo,

salotų lapų,

1 pomidoras,

keli griežinėliai fermentinio sūrio,

2 mėsainio bandelės.

Jautienos faršą sumaišykite su garstyčiomis, įspauskite česnako, įberkite mairūno, druskos, pipirų ir gerai išminkykite. Suformuokite du plokščius kotletukus ir kepkite kepsninėje apie 5 min. iš abiejų pusių. Bandeles perpjaukite pusiau, trumpai pakepinkite ant grotelių. Patepkite jų vidų pomidorų padažu, dėkite salotų lapų, sūrio, mėsainį, pomidoro. Užvožkite kita bandelės puse. Trumpam padėkite ant grotelių, kad produktai šiek tiek apsilydytų.

Mėsainių įdomybės

Viena Didžiosios Britanijos užkandinė gali pasiūlytu mėsainį, kuris sveria tiek, kiek boulingo kamuolys, tik jis turi būti suvalgytas vienu prisėdimu. To padaryti dar niekam nepavyko, nes didžiulis mėsainis pagamintas iš 1 kg jautienos, 800 g bandelių, 500 g salotų, 200 g sūrio ir svogūnų žiedų. Pagaminti šį patiekalą trunka dvi valandas. Jei žmogus mėsainį nori gauti už dyką, turi jį suvalgyti per pusę valandos. Jei to padaryti nepavyksta, už jį paklojama nemaža sumelė.

Pernai Kaune surengtoje mėsainių šventėje "Burger fiesta" buvo pasiektas Lietuvos rekordas – pagamintas 2,5 m aukščio mėsainis. Jam sunaudota 250 jautienos paplotėlių ir 500 bandelių puselių. Kiek padažo, salotų ir kitų pagardų – suskaičiuoti nepavyko.

Guinnesso pasaulio rekordininkas amerikietis Donas Gorske'as neseniai suvalgė 18 000-ąjį savo gyvenime mėsainį. Nuo 1974 m. kasdien jis suvalgo po du mėsainius.

Nestokojantys išradingumo vieno Sidnėjaus greitojo maisto restorano savininkai sugalvojo, kaip pagyvinti prekybą paprasčiausiais mėsainiais: jie pavertė juos pokemonais. Išradingieji virėjai sukūrė ir į vaizdo žaidimą panašią jų pardavimo sistemą: pokemonų per dieną iškepama tik 100, pirkėjas net nežino, kurį iš trijų pokemonų gaus nusipirkti.