„Xiaomi Mi A2 Lite“ – geriausias biudžetinis išmanusis telefonas? (apžvalga)

Tai kur tada tie žudikai? O štai biudžetinių išmaniųjų segmente, Varle.lt telefonų specialistų teigimu, gamintojai kovoja iš tikrųjų. „Xiaomi Mi A2 Lite“ – išmanusis, kuris gali lengvai tapti 2018 m. biudžetinės klasės telefonų žudiku.

Dėl nuostabaus kainos ir kokybės santykio „Xiaomi“ išmanieji turi platų gerbėjų ratą. Tačiau Varle.lt telefonų specialistai pastebi, kad toli gražu ne visi pasiruošę vardan to iškeisti įprastą „Android“ į „MIUI“ sistemą. Būtent tokiems žmonėms „Xiaomi“ pradėjo gaminti išmaniuosius su „švaria“ „Android“ operacine sistema. „Xiaomi Mi A2 Lite“ – pigiausias šios serijos atstovas, kuris kainuoja truputį daugiau nei 200 eurų.

Dizainas ir ergonomika

Pirmą kartą pažiūrėjus į „Xiaomi Mi A2 Lite“ galima pastebėti, kad jis labai panašus į „iPhone X“. Žinoma, ekrano išpjovą jau turi ne tik „iPhone“, tačiau būtent jis davė pradžią šiai abejotinai tendencijai. Ant ekrano išpjovos yra išdėstyta priekinė 5 Mpx kamera, pokalbių garsiakalbis ir jutiklių rinkinys.

Čia turime didelį 5.84 col. įstrižainės plačiaformatį ekraną, o po juo – „mirties zoną“, kurioje ankstesniuose išmaniuosiuose buvo išdėstyti navigacijos mygtukai, o dabar tik vienas nedidelis pranešimų infikatorius. Ant galinės korpuso dalies yra išdėstytas dvigubos kameros modulis (12 Mpx+ 5 Mpx) su šviesos diodų blykste ir pirštų atspaudų skaitytuvu.

Ekranas užima 79 proc. priekinio skydelio dalies. Šonuose rėmeliai pakankamai stori, jų plotis siekia 3 mm. Panašu, kad „Xiaomi“ dizaineriai berėmius ekranus sąmoningai daro „Xiaomi Mix“ serijos išskirtinumu.

Telefono korpusui akivaizdžiai trūksta plonumo, jo storis siekia 8.8 mm. Na, bet gamintojas išsaugojo 3,5 mm garso jungtį, kurios integracija plonuose įrenginiuose yra gana keblus dalykas.

Galinis dangtelis yra metalinis, tačiau viršuje ir apačioje yra plastikiniai įdėklai, kurie užtikrina aukštesnės kokybės bevielių tinklų signalo priėmimą. Ant dešinės pusės kraštinės tradiciškai rasime įjungimo ir garso reguliavimo mygtuką. Kairės pusės kraštinėje yra išplėtimo lizdas, į kurį galima įdėti dvi SIM ir vieną atminties kortelę. Apačioje yra garsiakalbis, microUSB jungtis ir mikrofonas. Ant viršutinės kraštinės rasime papildomą mikrofoną, ausinių įvestį ir infraraudonųjų spindulių jungtį. Gamintojas siūlo trijų spalvų „Xiaomi Mi A2 Lite“ modelius: juodą, aukso spalvos ir mėlyną.

Bendrai „Xiaomi Mi A2 Lite“ dizainas sužadina gerai surinkto įrenginio įspūdį, tačiau jam trūksta kokių nors išskiriančių jį iš minios detalių. Varle.lt telefonų specialistų manymu, tai standartinis telefonas su standartiškai gera, „Xiaomi“ produkcijai būdinga surinkimo kokybe.

Ekranas ir garsas

Ekranui gamintojas čia tikrai nepataupė. „Mi A2 Lite“ turi 1080 × 2280 pikselių raiškos matricą, o tokia reikšmė 5.84 col. ekranui yra net per didelė, tačiau galime mėgautis visišku pikseliuotų vaizdų nebuvimu, aiškiais, ryškiais, kontrastingais ir labai detalizuotais vaizdais. Įrenginio naudojimui silpno apšvietimo sąlygomis yra numatytas specialus naktinis režimas, kuris sumažina akims tenkančią apkrovą. Beje, galima nustatyti, kad šis režimas įsijungtų automatiškai nustatytu laiku arba po saulėlydžio. Dar džiugina tai, kad į komplektaciją gamintojas pridėjo dėkliuką nugarėlei. Tokie priedai visada praverčia, ypač kai rankose naujas telefonas.

Išorinis garsiakalbis čia tik vienas ir jis išdėstytas ant apatinės telefono kraštinės. Su maksimaliu nustatytu garsumu telefonas skleidžia tokį garsą, kad jūs tikrai nepraleisite skambučių ir naujų pranešimų. Muzikos atkūrimo metu garsiakalbis demonstruoja ne tik garsumą, bet ir kokybę. Prijungus ausines, garsas tampa dar malonesnis. „Mi A2 Lite“ tikrai pajėgus atkurti visą dažnių spektrą be jokių iškraipymų, todėl galima su malonumu klausytis praktiškai bet kokios muzikos kūrinio. Tikrai nedažnai šios kainos kategorijos išmanieji pajėgūs tai užtikrinti.

Našumas

Telefono širdyje – jau legenda tapęs „Snapdragon 625“ procesorius su 2.0 GHz taktiniu dažniu ir „Adreno 506“ vaizdo plokštė. Nepaisant to, kad procesorius jau ne naujas, jis vis dar puikiai susitvarko su dauguma kasdienių užduočių. Gamintojas siūlo 3 GB RAM ir 32 GB saugyklos bei 4 GB RAM ir 64 GB saugyklos modelių variantus. Išmanusis telefonas veikia švarios „Android 8.1“ operacinės sistemos pagrindu. Tiems, kuriems jau patinka už pirkinius atsiskaityti telefonu, teks nusivilti, nes „Xiaomi Mi A2 Lite“ neturi NFC funkcijos. Bendrai su našumu ir kelių programėlių vienu metu apdorojimu šis telefonas problemų neturi, jokių vėlavimų ir trikdžių naudojantis šiuo išmaniuoju tikrai nepajusite. Kalbant apie našumą žaidimuose reikėtų pasakyti tai, kad „Xiaomi Mi A2 Lite“ leidžia be trikdžių žaisti visus šiuolaikinius žaidimus. Tačiau tikrai ne visus žaidimus šis telefonas leis patogiai žaisti su maksimaliais grafikos nustatymais. Todėl norint žaisti „World of Tanks“, „Mortal Combat“ ir „PUBG“ reikės pasirinkti vidutinius nustatymus.

Programinis palaikymas

„Xiaomi Mi A2 Lite“ sukurtas „Google“ iniciatyvos „AndroidOne“ rėmuose. Tai reiškia, kad šio įrenginio techninės charakteristikos atitinka „Google“ reikalavimus, o programinis palaikymas prilygsta „švariai“ „Android“ operacinei sistemai. Be abejonės, vieniems „švari“ „Android“ versija gali pasirodyti pernelyg nuobodi ir skurdi. Kitiems, atvirkščiai, patiks sąsajos lengvumas ir sparta. Tačiau nei vieniems, nei kitiems tikrai neturėtų kilti jokių pretenzijų sistemos stabilumui. Per visą Varle.lt specialistų atlikto testavimo laiką telefonas nė karto nepastrigo ir pademonstravo tikrai pavydėtiną stabilumo lygį.

Baterija ir autonominio veikimo laikas

„Xiaomi Mi A2 Lite“ turi 4000 mAh talpos bateriją, kuri derinyje su ekonomišku procesoriumi ir kukliu ekrano dydžiu, užtikrina iš tikrųjų gerą autonominio veikimo laiką. Tai įrodo ne tik Varle.lt telefono testavimas ruošiantis apžvalgai, bet ir atlikti sintetiniai testai. „PC Mark Battery“ baterijos teste, kuris matuoja įrenginio veikimo laiką atliekant įprastas naudojimo užduotis, „Mi A2 Lite“ išsilaikė 16 val. ir 24 min. Tai reiškia, kad pilnai įkrautos baterijos turėtų pakakti dviem dienoms, jei įrenginiu nesinaudojame aktyviai. Bendrai telefono baterijos pakanka 24 3G pokalbių valandoms, beveik 16 val. naršymui internete ir beveik 13 val. vaizdo įrašų atkūrimui.

Deja, čia neturime greitojo įkrovimo funkcijos ir šiuolaikiškos C tipo USB jungties, tačiau nepamirškime, kad „Xiaomi Mi A2 Lite“ nepriklauso flagmanų klasei, todėl šiuos trūkumus jam galima atleisti dėl jo nedidelės kainos.

Kamera

Gamintojas „Mi A2 Lite“ aprūpino dviguba kamera su dirbtiniu intelektu ir lazeriniu fokusavimu. Pirmasis kameros modulis pasižymi 12 megapikselių raiška (čia naudojamas „Sony IMX 486“ modulis), o antrojo naudojamo scenos gylio įvertinimui portretiniame režime modulio raiška siekia 5 megapikselius. Portretinis režimas čia iš tikrųjų veikia. Išmanusis praktiškai visada teisingai išskiria centrinį objektą ir galinį foną padaro išblukusiu.

Nuotraukų kokybė iš tikrųjų čia džiugina. Palankaus apšvietimo sąlygomis nuotraukos gaunasi ryškios, kontrastingos ir detalizuotos. „Xiaomi Mi A2 Lite“ praktiškai visada teisingai nustato ekspoziciją, tačiau esant norui ar poreikiui, visada galima pasinaudoti dar ir rankiniais nustatymais.

Ar verta pirkti „Xiaomi Mi A2 Lite“?

Jeigu esate „švarios“ „Android“ operacinės sistemos gerbėjas ir norite gauti kokybišką išmanųjį, kuris pasižymi kompaktiškais (pagal šių dienų standartus) matmenimis – „Xiaomi Mi A2 Lite“ tikrai vertas jūsų dėmesio. Varle.lt telefonų specialistų teigimu, šis išmanusis yra idealus įrenginys tiems, kas nenori gilintis į operacinės sistemos nustatymų niuansus, o tiesiog mieliau naudojasi tuo, kas jau sukonfigūruota. Pagrindiniai „Xiaomi Mi A2 Lite“ privalumai yra: puikus autonominio veikimo laikas, kokybiškas ekranas ir garsas, nebloga kamera, malonus ir patogus dizainas bei „švari“ „Android“ sistema. Kalbant apie šios apžvalgos modelio trūkumus, vertėtų paminėti tai, kad nėra greitojo įkrovimo funkcijos ir nedžiugina nuotraukų kokybė prasto apšvietimo sąlygomis. Apibendrinant galima teigti, kad „Xiaomi Mi A2 Lite“ skirtas tiems pirkėjams, kuriems reikalingas patikimas, stabiliai veikiantis išmanusis už prieinamą kainą.