„Women Go Tech“ sezono uždarymas: paskelbtos Lietuvos technologijų lyderės

Ketvirtadienio vakarą vyko jau antrus metus organizuojamos iniciatyvos „Women Go Tech“ sezono uždarymo renginys.

Šiemet mentorystės programa buvo dvigubai didesnė – sulaukė daugiau paraiškų, joje dalyvavo daugiau ugdytinių, mentorių ir partnerių. Be to, renginyje apdovanotos ir „Moterys – technologijų lyderės Lietuvoje“: Ada Jonušė, „Lympo“ įkūrėja, Asta Meškerevičiūtė, „Inventi“ vadovė ir viena įkūrėjų ir Živilė Baubonienė, „BZN start“ įkūrėja, „Growth Hacker’ė“.

Mentorystės programa, skirta profesinį kelią pradėjusioms merginoms ir moterims, kurias domina karjera technologijų sektoriuje. Tuo metu technologijų lyderių apdovanojimai surengti siekiant parodyti sėkmės istorijas, dar labiau įkvėpti sukti būtent technologijų keliu. Renkant nugalėtojas, buvo vertinamos kandidačių veiklos ir indėlis, skatinant inovacijų ir technologijų naudojimą Lietuvoje. Prizus apdovanojimams steigė „Telia“ ir „Barclays“ operacijų centras Lietuvoje.

Programa sėkmingai auga

Nors mentorystės programa „Women Go Tech“ skaičiuoja tik antrąjį sezoną, visuomenės ir mentorių susidomėjimas ja itin padidėjo. Į penkis mėnesius trukusią programą paraiškas pateikė 459 moterys, iš kurių dalyvauti pakviestos 71. Pernai sulaukta 251 paraiškos, dalyvavo 41 ugdytinė. Labai svarbu tai, kad išaugo ne tik dalyvių, bet ir mentorių bei partnerių skaičius. Šiemet savo žiniomis, patirtimi ir pagalba dalijosi 61 mentorius, pernai – 32, o partnerių skaičius išaugo nuo 5 iki 12. Šiais metais tarp programos partnerių buvo tokios Lietuvoje pirmaujančios technologijų įmonės kaip „Telia“, „Barclays“, „Wix“, „TeleSoftas“, „Trafi“, „Nasdaq“.

„Kadangi tai tik antrasis programos sezonas, augdami geriau suprantame, kur dar reikia tobulėti. Vis dėlto kandidatuojančių ir prisijungusių įmonių rodikliai aiškiai rodo, kad tokios programos poreikis yra didelis. Programa augina talentus Lietuvai, padeda siekti sveiko rinkos balanso, šviečia visuomenę apie karjerą technologijų sektoriuje, – sako asociacijos „Infobalt“ direktorius ir vienas iš „Women Go Tech“ iniciatorių Paulius Vertelka. – Ši mentorystės programa Lietuvoje jau gerai žinoma, apie mus jau girdėjo ir užsienyje, tad stengsimės ir dirbsime toliau bei ugdytinėms padėsime įgyvendinti savo tikslus“.

Pasak P. Vertelkos, sudalyvavusios programoje, moterys ir merginos rado pirmą arba naują darbą technologijų srityje, pakilo karjeros laiptais arba pakeitė sritį, persikvalifikavo, pradėjo naujas studijas, gavo apmokamos praktikos arba stažuotės pasiūlymą, įkūrė ar išplėtojo savo startuolį.

Kartu galime daug nuveikti

„Jau dvejus metus prisidedame prie „Women Go Tech“ iniciatyvos ir savo pavyzdžiu norime paskatinti merginas ir moteris atrasti technologijų specialybes. Mes jau jaučiame, kad situacija keičiasi ir vis daugiau merginų kandidatuoja į technologijų darbo pozicijas. „Telia“ technologijose dirba per 200 moterų, kurios ne tik programuoja, bet ir valdo projektus, testuoja, analizuoja. Tikiu, kad šis skaičius ateityje tik augs“, – sako „Telia“ Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters.

Šį sezoną su „Women Go Tech“ ugdytinėmis patirtimi ir patarimais dalijosi 5 pagrindinio partnerio „Telia“ mentoriai-specialistai. Itin didelio susidomėjimo sulaukė vieša konferencija „Vyrai iš Marso, moterys – iš technologijų“, kurioje dalyvavo per 200 merginų ir moterų, norinčių pokyčių profesinėje srityje ir įsidarbinti technologijų sferoje.

Dar vienas projekto partneris „Barclays“ operacijų centras Lietuvoje, kuris šiais metais padėjo 6 ugdytinėms, šalyje surengė programos vidurio vertinimo renginį „InspiRED“, taip pat technines dirbtuves. Be to, „Barclays“ operacijų centro Lietuvoje vykdomasis direktorius Mariano Andrade Gonzalezas suorganizavo papildomų konsultacijų apie tai, kaip būti išgirstam darbe ir sėkmingai „parduoti“ savo idėjas.

„Buvo gera stebėti programos ugdytinių virsmus – kai kurios moterys išsikeltus tikslus pasiekė programai nė neįpusėjus. Šaliai ir verslui labai reikia paskatinti kuo daugiau tokių smalsių, protingų ir drąsių moterų, nes šiuo metu atrakinamas potencialas – neįkainojamas turtas Lietuvai. Matome didžiulę programos kuriamą pridėtinę vertę, tad neabejotinai norime ir toliau būti jos dalimi. Todėl, vos pasibaigus antrajam sezonui, imamės tvarkyti rėmimo formalumus ir kitąmet vėl būtinai prisidėsime ne vien finansiniais, bet ir asmeniniais bei profesiniais ištekliais“, – sako M. A. Gonzalezas.

Apdovanojimai griauna stereotipus

Renginyje nugalėtojas sveikinęs Lietuvos Respublikos ūkio ministras Virginijus Sinkevičius pabrėžė aukštos pridėtinės vertės profesijų svarbą ir pridūrė, kad tikrai galime tapti šalimi, kurioje IT sektoriuje dominuoja ne tik vyrai.

„Šiandien neprasminga skirstyti profesijas į vyriškas ir moteriškas. Ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste kur kas svarbiau kalbėti apie profesijas, kurių ateityje gali nebelikti, ir tas, kurios kurs aukštą pridėtinę vertę. Į pastarąsias ir turime orientuoti šalies talentus. Be to, prieš šimtą metų vos tik atsikūrusi Lietuva viena pirmųjų Europoje suteikė moterims balsavimo teisę. Kodėl gi netapus pirmąja šalimi žemyne, kur moterų IT dirbtų tiek pat, kiek vyrų“, – teigia ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Programos iniciatoriai pabrėžia, kad dėl nusistovėjusių stereotipų technologijų sritį moterys renkasi nedrąsiai, todėl būtina kovoti su šia nuostata. Tikimasi, kad tai bus viena iš priemonių, kuri padės į šią sferą pritraukti daugiau talentų.