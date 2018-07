Taisyklės, kurias reikia žinoti dirbant nuotoliniu būdu

Dirbdami nuotoliniu būdu darbuotojai gali sutaupyti laiko ir pinigų kelionėms į darbą, pasirūpinti asmeniniais ar šeimyniniais reikalais neatitrūkdami nuo darbų, efektyviau panaudoti savo laiką. Nuotolinis darbas naudingas ne tik darbuotojams: toks privalumas gali padėti pritraukti talentingų specialistų, taip pat darbuotojai gali greičiau sureaguoti ir atsakyti į užklausas, pavyzdžiui, oro uoste laukdami skrydžio į komandiruotę ar vykdami į susitikimą su klientu.

„Apie nuotolinį darbą yra įvairių nuomonių, o ir tyrimai pateikia dviprasmišką vaizdą: vieni rodo, kad dirbdami sau patogioje vietoje žmonės yra produktyvesni, kiti – kad darbas biure, ypač komandinis, yra efektyvesnis. Svarbu suprasti du dalykus: pirma, nėra vienos universalios taisyklės, ir tai, kas tinka Jonui, nebūtinai tiks Onai. Antra, nuotolinis darbas reikalauja ne tik darbuotojo pastangų, bet ir vadovų įsitraukimo“, – komentuoja R. Bagdonas.

Anot jo, nuotoliniu būdu dirbti nusprendusiems darbuotojams svarbu žinoti tris dalykus.

Pirma, tai yra darbas. Jei darbovietė jums suteikia galimybę dirbti sau patogioje vietoje, tai dar nereiškia, kad galite išvykti pailsėti į užmiestį, išversti bambą pajūryje ar užmesti meškerę ežere. Nuotolinis darbas nėra atostogos, o kad geriau jaustumėte darbo ritmą, pasistenkite išlaikyti įprastą ritmą: atsikėlę ryte nusiprauskite, tvarkingai apsirenkite ir, išgėrę arbatos ar kavos, imkitės jums pavestų užduočių. Žinoma, darbo pertraukėlės ir pietų pertrauka galioja ir dirbant namuose.

Antra, nesiblaškykite. Nors kitokia aplinka mažiau įpareigoja visą dėmesį skirti tik darbui, atsispirkite šioms pagundoms ir pasistenkite laikytis sau įprastos dienotvarkės. Namiškiams paaiškinkite, kad darbo metu jūs turite dirbti ir, jei tai nėra labai svarbu, paprašykite jūsų netrukdyti. Tą patį turėtų žinoti ir jūsų draugai. Juk neatlikę darbų juos tik nukelsite, ir dirbti teks dar ilgiau. Ir neužmirškite išlaikyti balanso tarp darbo ir laisvalaikio – sau ir vadovams nubrėžkite aiškią ribą, kada prasideda asmeninis laikas. Juk tai, kad dirbate nuotoliniu būdu, nėra priežastis dirbti visą parą.

Nuotolinis darbas reikalauja ne tik darbuotojo pastangų, bet ir vadovų įsitraukimo.

Trečia, svarbios tinkamos darbui sąlygos. Darbui pritaikyta aplinka, patogus darbo stalas ir kėdė, spartus ir patikimas interneto ryšys – visa tai yra būtina nuotoliniam darbui. Produktyvumą taip pat leidžia padidinti specialūs IT įrankiai. Projektų valdymui skirtos programos „Trello“ ar „Asana“; gaišti laiko neleidžiantis naršyklės „Chrome“ įskiepis „Stay Focusd“; darbo laiko valdymo įrankis „Tomato Timer“; foninius garsus leidžiantis „Noisli“ – tai tik keletas pavyzdžių, kurie padės darbus atlikti greičiau ir patogiau. Taip pat neužmirškite palaikyti ryšio su bendradarbiais ir vadovu – susisiekite su jais bent kelis kartus per dieną.

Tam, kad darbuotojai galėtų atlikti užduotis nuotoliniu būdu, turi būti pasiruošęs ir darbdavys. R. Bagdono teigimu, viena didžiausių nuotolinio darbo rizikų įmonėms – tai, kad darbuotojai naudojasi skirtingais nešiojamaisiais įrenginiais.

„Biure IT specialistai turi daugiau galimybių apsaugoti įrenginius nuo išorinių grėsmių ar apriboti tam tikrus veiksmus. Be to, prie biure esančio stacionaraus kompiuterio prieiti ar, tuo labiau, jį išsinešti pašaliniams asmenims sudėtinga, užtat toks pavojus kyla, pavyzdžiui, netyčia palikus neužrakintą nešiojamąjį kompiuterį kavinėje. Vienintelė išeitis vadovams – aprūpinti darbuotojus priemonėmis, kurios yra ne tik patogios dirbti, bet ir suteikia galimybę valdyti ir apsaugoti nešiojamuose įrenginiuose esančią verslo informaciją“, – sako žmogiškųjų išteklių vadovas.

Patarimus įmonių vadovams, kurie padės prisijaukinti nuotolinį darbą: pirmiausia, aprūpinkite darbuotojus reikiamomis priemonėmis ir įrankiais. Jų neturėdami darbuotojai užduotis atliks naudodamiesi tuo, kas po ranka – asmeniniu telefonu, kompiuteriu, namų vartotojams skirtomis nemokamomis programėlėmis ir kitais įrankiais, kurie negali užtikrinti verslui būtino saugumo ir privatumo lygio.

Antra, mokykite darbuotojus elgtis atsakingai. Darbuotojais reikia pasitikėti, tačiau net patys ištikimiausi pavaldiniai gali padaryti klaidų. Jų galima išvengti pasirūpinus, kad darbuotojai mokėtų tinkamai ir saugiai naudotis turimais įrankiais.

Trečia, naudokite priemones mobiliųjų įrenginių valdymui. Visų pirma, galėsite žinoti, kuriuose įrenginiuose apskritai yra jūsų įmonės duomenys. Taip pat, galėsite pasirūpinti šių įrenginių saugumu, pavyzdžiui, nustatyti žemiausią galimą operacinės sistemos versiją, būtinybę naudoti PIN kodą ir įvairius naudojimo apribojimus, tarkim, neleisti kopijuoti verslo informacijos į kitas programas ar išorines laikmenas. Be to, darbuotojui palikus įmonę galėsite ištrinti visą verslo informaciją iš visų jo naudojamų įrenginių ir būsite tikri, kad darbuotojas jos nebeturi ir negali panaudoti.