Kinija nurodė sustabdyti kūdikių genų redagavimo eksperimentus

Ministerija „griežtai nusistačiusi prieš kūdikių genų redagavimo incidentą ir jau pareikalavo, kad atitinkama organizacija sustabdytų atitinkamų darbuotojų mokslinę veiklą“, valstybinis transliuotojas CCTV citavo ministerijos pareigūną.

Teigiama, kad per eksperimentą, vadovautą Kinijos mokslininko He Jiankui (Hė Dziangui), dvynukių, gimusių prieš kelias savaites, buvo pakeista, kad jos negalėtų užsikrėsti ŽIV.

Šiuos pareiškimus tiria Nacionalinė sveikatos apsaugos komisija.

Žiniasklaidos nušviestas eksperimentas, jeigu jis iš tikrųjų buvo atliktas, „smarkiai pažeidžia“ Kinijos įstatymų, nuostatus ir etikos normas, sakė Nacionalinės sveikatos apsaugos komisijos pirmininko pavaduotojas Zeng Yixinas (Dzeng Isinas) duodamas interviu, ketvirtadienį paskelbtą CCTV tinklalapyje.

Dar per anksti daryti nuolatinius žmonių DNR pakeitimus.

Garsių mokslininkų grupė tarptautinėje konferencijoje Honkonge anksčiau ketvirtadienį pareiškė, jog dar per anksti daryti nuolatinius žmonių DNR pakeitimus, kuriuos gali paveldėti ateities kartos, kaip kad teigia padaręs vienas kinų mokslininkas.

Šios savaitės tarptautinę genų redagavimo konferenciją Honkonge sukrėtė Kinijos universiteto profesoriaus He Jiankui (He Dziankui) pareiškimas, kad jis sukūrė pirmuosius pasaulyje genetiškai pakoreguotus kūdikius. Pasak jo, prieš kelias savaites gimusių dvynukių DNR buvo pakeista, kad jos neužsikrėstų ŽIV.

Genų redagavimas suteikia galimybę perrašyti genetinį kodą siekiant gydyti ligas ar jų išvengti.

Genų redagavimas potencialiai gali reikšti pagalbą jau gimusiems žmonės ir šios srities bandymai jau vyksta, tačiau pareiškime, kurį ketvirtadienį paskelbė Honkongo konferencijos vadovai, sakoma, jog neatsakinga bandyti šią technologiją su kiaušinėliais, spermatozoidais ar embrionais, išskyrus laboratorinius tyrimus, nes dar nepakanka žinių apie tokių metodų keliamus pavojus ar saugumą.

Pietų Kinijos Šendženo mieste įsikūrusio Pietų mokslo ir technologijų universiteto (SUSTech) profesorius He Jiankui konferencijoje kalbėjo trečiadienį. Konferencijos vadovai paragino atlikti nepriklausomą tyrimą dėl jo pareiškimų.

To, ką sako padaręs He Jiankui, nepriklausomi šaltiniai nėra patvirtinę. Jis ketvirtadienį vėl turėjo kalbėti konferencijoje, bet jau išvyko iš Honkongo ir per atstovą atsiuntė pareiškimą, kuriame sako: „Liksiu Kinijoje, savo tėvynėje, ir visiškai bendradarbiausiu su visais tyrimais dėl mano darbo. Mano neapdoroti duomenys bus prieinami trečiosios šalies patikrinimui.“

Keli garsūs mokslininkai sakė, kad He Jiankui paskelbtas atvejis parodo šios mokslo srities nesugebėjimą kontroliuoti savęs ir griežtesnių principų ar taisyklių būtinybę.

„Nėra neprotinga tikėtis, kad mokslo bendruomenė“ laikytųsi gairių, sakė grupei vadovavęs Nobelio medicinos premijos laureatas Davidas Baltimore'as (Deividas Baltimoras) iš Kalifornijos technikos instituto.

Jau egzistuoja tam tikros taisyklės, kurios turėjo sutrukdyti tam, ką sakosi padaręs He Jiankui, pažymėjo Alta Charo (Alta Čaro), teisės ir bioetikos specialistė iš Viskonsino universiteto, viena konferencijos organizatorių.

„Manau, kad ši nesėkmė yra jo, o ne mokslo bendruomenės“, – pridūrė A. Charo.