Kinų mokslininkas: dėl kūdikių su redaguotais genais padaryta pauzė

Kinijos universiteto profesorius He Jiankui (He Dziankui) sausakimšoje Honkongo biomedicinos konferencijoje teisino savo darbus ir sakė, kad sėkmingai pakeitė dvynukių, gimusių tėvui ŽIV nešiotojui, DNR. Tai būtų pirmas toks medicinos laimėjimas.

Iš viso aštuonios poros – tėvų ŽIV nešiotojų ir ŽIV neturinčių motinų – savanoriškai sutiko dalyvauti tyrime, bet viena pora pasitraukė dar prieš jo sustabdymą.

Pasak He Jiankui, buvo ir „dar vienas potencialus nėštumas“, susijęs su antra dalyvavusia pora. Toliau klausinėjamas He Jiankui nurodė, kad tai buvo labai anksti persileidimu pasibaigęs nėštumas.

„Turiu atsiprašyti, kad šie rezultatai netikėtai buvo nutekinti“, – apie numanomo mokslo proveržį sakė He Jiankui.

„Dėl dabartinės situacijos padaryta klinikinių bandymų pauzė“, – pridūrė jis.

Honkongo konferencija po pranešimų apie kūdikius su redaguotais genais apvirto aukštyn kojomis. Prieš pat ją He Jiankui interneto platformoje „YouTube“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame sako, jog prieš kelias savaites gimusių dvynukių DNR buvo pakeista, kad jos neužsikrėstų ŽIV.

Tai išprovokavo intensyvius mokslininkų bendruomenės debatus. Daugelis ekspertų reiškė susirūpinimą dėl patikrintų duomenų trūkumo ir genų redagavimo keliamo pavojaus sveikiems embrionams.

Žmonių embrionų genų redagavimas gali nulemti nenumatytus šalutinius efektus ir mutacijas, kurie gali būti perduoti ateities kartoms, perspėja ekspertai.

Tačiau He Jiankui trečiadienį užlipęs ant konferencijos pakylos teisino savo darbus ir sakė, jog tėvai, pasirašydami sutikimą dalyvauti tyrimuose, žinojo apie potencialius pavojus.

Mokslininkas sulaukė daugybės klausimų. Jis taip pat sakė, kad Pietų mokslo ir technologijų universitetas (SUSTech), kuriame jis dirba, „nežinojo apie šio tyrimo vykdymą“.

Šendženo mieste Kinijos pietuose įsikūręs SUSTech anksčiau atsiribojo nuo He Jiankui ir nurodė, kad mokslininkas nuo vasario yra išėjęs neapmokamų atostogų, o jo tyrimai yra „sunkus akademinės etikos ir normų pažeidimas“.

Antradienį prasidėjusio Honkongo Antrojo tarptautinio susitikimo dėl žmogaus genomo redagavimo (Second International Summit on Human Genome Editing) organizatoriai taip pat sakė nieko nežinoję apie He Jiankui darbą.