Izraelio pirmojo Mėnulio tyrimų zondo paleidimas atidėtas

Organizacija „SpaceIL“ pranešė, kad JAV milijardieriaus Elono Musko (Ilono Masko) kosminių technologijų bendrovė „SpaceX“, kurios raketa turi iškelti izraeliečių kibernetinį zondą, informavo apie „atidėjimą daugeliui savaičių iki 2019 metų pradžios“.

„SpaceIL“ pabrėžė, kad sprendimą atidėti skrydį priėmė „SpaceX“. Grupės pranešime sakoma, kad zondo, sveriančio apie 585 kg, bandymai vyksta sėkmingai.

Anksčiau planuota, kad aparatas nusileis ant Mėnulio paviršiaus 2019 metų vasario 13 dieną. Numatoma, kad per šią misiją bus tiriamas Žemės gamtinio palydovo magnetinis laukas. Be to, aparatas nuskraidins į Mėnulį Izraelio vėliavą.

„SpaceIL“ nenurodė tikslios vėlesnės raketos starto ir planuojamo aparato nusileidimo datos.

Šis ambicingas projektas prasidėjo kaip mėginimas laimėti JAV interneto milžinės „Google“ 2010 metais paskelbtą konkursą „Lunar XPrize“. Bendrovė siūlė piniginius apdovanojimus, kurių bendra suma – 30 mln. JAV dolerių – kad paskatintų mokslininkus ir verslininkus sugalvoti, kaip būtų galima rengti gana nebrangias misijas į Mėnulį.

Nors „Google“ konkurso terminą kelis kartus pratęsė, iki šių metų kovo – galutinio termino – nė viena komanda nesugebėjo nuskraidinti savo aparato į Mėnulį. Tačiau izraliečiai savo projektą nusprendė tęsti.

Planuojama, kad nusileidęs Mėnulyje zondas dvi dienas siųs duomenis Izraelio valstybinės aerokosminių technologijų įmonės „Israel Aerospace Industries“ skrydžių valdymo centrui, o vėliau jo sistemos išsijungs.