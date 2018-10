„Honor Play“ – itin galingas išmanusis, skirtas „PUBG Mobile“? (apžvalga)

Kaip žinia, jau daugumos išmaniųjų telefonų galingumo sočiai pakanka kasdieniams uždaviniams. Tik, žinoma, mobilių žaidimų mėgėjai taip nepasakytų, nes be pažangiausių „topinių“ procesorių čia neapsiesi, o jie, kaip žinia, taikomi tik daug kainuojančiuose flagmanuose, bet ne faktas, nes Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistų teigimu, tikrai turime išimčių, pavyzdžiui, „Honor Play“ telefoną, kuris pasak gamintojo, specialiai sukurtas žaidimams. Jo kaina mažesnė nei flagmanų, o sugeba „traukti“ žaidimus su maksimaliais nustatymais.

Dizainas ir ergonomika

Šių metų IFA 2018 parodoje šis išmanusis pelnė net 9 apdovanojimus ir buvo pripažintas vienu geriausių IFA 2018 parodos išmaniųjų. Reikėtų paminėti tai, kad „Honor“ yra „Huawei“ gamintojo prekės ženklas. „Huawei Honor Play“ gavo madingą berėmį dizainą. Aplink ekraną yra labai ploni rėmeliai, o viršutinėje dalyje – santykinai nedidelė ekrano išpjova su pokalbių garsiakalbiu, jutikliais ir LED indikatoriumi. Po ekranu matome tik firminį logotipą ir jokių navigacijos mygtukų, kurie čia yra virtualūs. Ekraną dengia 2,5D stiklas. Pats korpusas pagamintas iš labai tvirto aliuminio.

Galinėje korpuso dalyje yra kruopščiai išdėstyti bevielių modulių plastikiniai įdėklai, vertikaliai įkomponuota dviguba kamera, pirštų atspaudų skaitytuvas ir dar vienas firminis logotipas. Tradiciškai, kaip ir būdinga „Honor“ išmaniesiems, pirštų atspaudų skaitytuvas čia veikia labai sparčiai ir praktiškai be klaidų. Taip pat čia turime veido atpažinimo funkciją. Tiesa, ji reguliariai klysta esant ryškiam saulės apšvietimui arba tamsoje, tačiau bendrai tikrai galima naudotis ir šiuo telefono atrakinimo būdu. Tačiau reikėtų pažymėti tai, kad yra numatytas ekrano apšvietimas, kuris apšviečia veidą esant prastoms apšvietimo sąlygoms ir tokiu būdu leidžia patogiai naudotis veido atpažinimo funkcija.

Garso reguliavimo ir įjungimo mygtukas yra ant dešinės pusės kraštinės, dviejų SIM ir atminties kortelių lizdas – kairėje pusėje. Telefono įkrovimui naudojama C tipo USB jungtis, kuri yra apatinės kraštinės centre. Dešinėje nuo jos matome garsiakalbį, o iš kairės – garso jungtį.

Šis 6,3 col. įstrižainės išmanusis yra pakankamai lengvas ir santykinai nedidelis. Siauri rėmeliai ir 19,5:9 kraštinių santykis lemia, kad „Honor Play“ gabaritai atitinka maždaug 5.5 col. modelį. Suapvalintų korpuso kraštinių dėka išmanusis puikiai guli rankoje. Tiesa, naudotis juo viena ranka (ypač, bandant pasiekti viršutinę ekrano dalį) ne visada gali būti patogu, tačiau tam gamintojas sąsajoje čia numatė specialų režimą, kuris darbinę ekrano sritį prispaudžia prie dešinės ar kairės pusės kampo.

Ekranas

Varle.lt telefonų specialistų manymu, „Honor Play“ turi vieną geriausių savo klasėje ekranų. Dideli matymo kampai, didelis ryškumas, sodrios spalvos – viskas čia suderinta taip, kad vaizdas ekrane iš tikrųjų džiugina. Saulėtą dieną lauke ekranas visiškai įskaitomas, tačiau reikės maksimaliai išspausti ryškumą. Ekranas pagamintas LTPS technologijos pagrindu. Reikalų čia turime su 2340x1080 pikselių raiška ir 19,5:9 kraštinių santykiu. Reikėtų paminėti, kad ekranas yra aprūpintas regėjimo apsaugos skaitant tamsoje funkcija.

Sąsaja ir našumas

Mūsų apžvalgos herojus veikia „Android 8.1“ operacinės sistemos su firmine „EMUI 8.2“ sąsaja pagrindu. „EMUI“ sąsaja laikoma viena geriausių „Android“ sistemoje. Ji greitai ir sklandžiai veikia, patraukliai atrodo ir yra aprūpinta dideliu kiekiu naudingų nustatymų. Kiekvienas naudotojas turi plačias galimybes pritaikyti sistemą savo poreikiams.

„Honor Play“ gavo topinį „Kirin 970“ procesorių ir 4 GB operatyviosios RAM atminties. Šio telefono išskirtinumas – „GPU Turbo“ technologija, kuri turėtų iki 60% pagerinti grafinį našumą ir 30% sumažinti elektros sąnaudas. Pasak gamintojo, ši funkcija leidžia reikšmingai pagerinti grafinį našumą, sklandumą ir stabilumą žaidžiant sudėtingos grafikos žaidimus.

Siekdami patikrinti našumą žaidimuose, Varle.lt specialistai išbandė šį telefoną „GameBench“ testuose su tokiais žaidimais kaip: „PUBG“, „WoT: Blitz“ ir „Asphalt 9“. Šio testo dėka galima labai tiksliai įvertinti, kaip įrenginys veikia žaidimuose. Pasirodė, kad „Honor Play“ yra puikiai optimizuotas „World of Tanks“ žaidimui. Esant maksimaliems grafikos nustatymams 15 min. trukmės kovose išmanusis demonstruoja stabilius 45 fps. Tiesa, korpusas pakankamai įkaito. Aišku, ne taip, kad ant jo galima būtų kepti kiaušinienę, bet kai kam laikyti rankose jau gali būti ne taip patogu.

„PUBG“ žaidime su aukščiausiais grafikos nustatymais situacija buvo liūdnesnė. Nepaisant „GPU Boost“ technologijos ir pažangaus topinio procesoriaus, įrenginys pademonstravo tik 32 fps. Žinoma, toks rezultatas yra pakankamas norint žaisti be stiprių vėlavimų, tačiau iš orientuoto į žaidėjų auditoriją įrenginio norėtųsi tikėtis daugiau.

Taigi galima pasakyti, kad stebuklai neįvyko ir „GPU Turbo“ nepadarė „Kirin 970“ procesoriaus „Qualcomm 845“ arba bent „Qualcomm 835“ lygio. Žinoma, nauja technologija padidina vaizdo plokštės našumą, tačiau jo vis tiek nepakanka norint susidoroti su iš tikrųjų reikliais maksimalių nustatymų žaidimais.

Varle.lt telefonų specialistų nuomone, jeigu atmestume į žaidėjus orientuotą pozicionavimą, galima būtų teigti, kad kaip savo kainos segmento atstovas, „Honor Play“ pasižymi nuostabiu našumu. Rinkdamiesi iš panašių, iki 400 eurų kainos naujų telefonų, vargu ar rasime galingesnį aparatą.

Veikimo greičiui susidorojant su kasdienėmis užduotimis – pretenzijų nėra. Sąsaja tarsi skraido, programėlės veikia nepaprastai sparčiai ir sklandžiai. Telefone yra 64 GB vidinės atminties. Jei tokios talpos pasirodytų per mažai, ją visada galima išplėsti atminties kortelės dėka.

Kamera

„Honor Play“ yra aprūpintas dviguba 16 ir 2 megapikselių kamera. Priekinės kameros raiška siekia 16 megapikselių. Pakankamai nedidelė pagrindinės kameros f/2.2 diafragmos reikšmė kelia abejonių dėl nuotraukų kokybės. Tiesa, kameros programėlėje yra daugybė režimų ir funkcijų. Įdomiausia šios kameros funkcija yra AI režimas, kuris analizuoja iš vaizdo ieškiklio gautą vaizdą ir akimirksniu jį spalvina. Pavyzdžiui, fotografuojant peizažą, dirbtinis intelektas žolę padaro žalesnę, o dangų mėlynesnį. Jeigu išmanųjį nukreipsime į žmogų, automatiškai įsijungs portreto režimas su išblukusiu galiniu fonu. Šios funkcijos veikimas pakankamai įdomus, nes gaunasi toks gana pažangus ir agresyvus HDR. Galima pastebėti, kad kartais dirbtinio intelekto technologija nepagerina kadro, o jį sugadina, nes spalvos tampa per daug netikroviškos. Tačiau, bet kokį, užfiksuotą AI režime kadrą, galima sugrąžinti į įprastą, nenuspalvintą filtrais, režimą.

Reikėtų pasakyti, kad nei AI, nei papildyta realybė neužtikrina šiam išmaniajam flagmanų lygio nuotraukų kokybės. „Honor Play“ leidžia gauti maksimaliai puikios kokybės kaip vidutinės klasės išmaniajam nuotraukas. Dienos metu, net ir nešviečiant saulei su šiuo išmaniuoju pavyksta gauti tikrai geros kokybės, aukšto detalumo ir tikslumo lygio nuotraukas. Naktį, reikalai jau kur kas prastesni: spalvų perteikimas dar neblogas, bet triukšmo kadruose tikrai daug.

Priekinės kameros veikimas džiugina kur kas labiau. Asmenukės gaunasi tikrai kokybiškos, o jas pagražinti dar galima specialiu režimu arba išlieti foną funkcijos „Portretas“ dėka.

Maksimali vaizdo įrašymo kokybė čia yra Ultra HD su 30 fps sparta. Filmukai palieka tikrai malonius įspūdžius, yra sklandūs ir aiškūs.

Autonominis veikimas

„Honor Play“ turi 3750 mAh bateriją. Pagal dabartinius standartus tai yra pakankamai galinga baterija. Praktikoje ji užtikrina apie parą trunkantį autonominį veikimą. Galima aktyviai naudotis socialiniais tinklais, žiūrėti filmukus, fotografuoti, žaisti ir iki dienos pabaigos turėti apie 40 proc. įkrautos baterijos. Testuojant įrenginį pastebėta, kad Full HD vaizdo įrašų su maksimaliu ryškumu atkūrimas sugebėjo iškrauti bateriją po 12 valandų, o žaidžiant valandą „PUBG“ telefonas prarado apie 20%.

Apibendrinimas

„Honor Play“ pakankamai neįprastas išmanusis. Nepaisant to, kad jis pateikiamas kaip žaidimams skirtas išmanusis, žaidimams jis tobulai tinka tik tuo atveju, jei esate pasiruošę juos žaisti su vidutiniais grafikos nustatymai. Su visais kitais uždaviniais „Honor Play“ susitvarko puikiai. Už protingą kainą gauname didelį berėmį ekraną, puikų autonominio veikimo laiką ir spartų veikimą be trikdžių. Be abejonės, daugelis įvertins metalinį korpusą ir galimybę išplėsti atmintį atminties kortelės dėka. Apibendrindami apžvalgą, Varle.lt specialistai siūlo išskirti tokius „Honor Play“ trūkumus: vidutinė nuotraukų kokybė ir vidutinis žaidimų našumas prie maksimalių grafikos nustatymų. Svarbiausi šio telefono privalumai yra tokie: ryškus berėmis ekranas, ilgas autonominio veikimo laikas, metalinis korpusas, lizdas atminties kortelei.