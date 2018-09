„Google“ pristatė vizualesnį ir intuityvesnį paieškos variklį

„Google“ žada skirti pagrindinį dėmesį dirbtiniam intelektui ir „besimokančioms“ sistemoms, atlikdama savo pagrindinę užduotį – surūšiuoti pasaulio informaciją ir padaryti ją prieinamą visiems, per vieną renginį San Fransiske pareiškė už paiešką atsakingas „Google“ viceprezidentas Benas Gomesas.

Atnaujintas paieškos variklis itin pritaikytas mobiliesiems įrenginiams ir, kaip ir socialinis tinklas „Facebook“, skatina vartotojus įsigilinti į patikusias istorijas ir temas. Didesnis dėmesys nuo šiol skiriamas vaizdams ir vaizdo įrašams, o paieškos rezultatai tampa individualesni.

„Paieška nėra tobula ir neturime jokių iliuzijų, kad kad ji yra tokia“, – sakė B. Gomesas.

„Tačiau duodame jums žodį, kad kasdien ją tobulinsime“, – pridūrė jis.

Pasak B. Gomeso, atnaujinta paieškos sistema padės vartotojui rasti informacijos, net jei šis tiksliai nežino, kaip suformuluoti užklausą. Be to, turėtų pagerėti ir paieška naudojant vaizdus.

Vizualinė paieška

Buvo atnaujinta ir „Google“ vaizdų paieška – dabar jį pasitelkia „Lens“ technologiją, leidžiančią patikslinti paieškos parametrus, priklausomai nuo to, kas vaizduojama paveikslėliuose.

Tuo tarpu naujosios „veiklos kortelės“ leis vartotojams tęsti ankstesnę paiešką, tokiu būdu pašalinant būtinybę peržiūrėti naršyklės istoriją.

Atnaujintas paieškos variklis taip pat leis vartotojams saugoti interneto turinį specialiose „kolekcijose“ ir galės rekomenduoti panašią medžiagą, kuri gali būti įdomi vartotojui.

Be to, „Google“ naujienų srautas, kuriuo kas mėnesį naudojasi per 800 mln. žmonių, dabar vadinamas „Discover“ ir pritaikytas teikti vartotojams informaciją, kuri gali būti jiems naudinga, nors jie apie tai dar sąmoningai nepagalvojo.

Ši funkcija buvo apibūdinta kaip „paieška, kuri leidžia jums sužinoti naujų dalykų neuždavus klausimo“.

Anot „Google“, bendrovė taip pat stengiasi pagerinti su įvairiais darbais susijusius paieškos rezultatus, kuriuose neturkus turėtų atsirasti išsamesnės informacijos, kaip įgyti reikiamų įgūdžių.

„Informacija ir kalba yra mums kaip žmonėms gyvybiškai svarbios“, – pabrėžė B. Gomesas.

„Mūsų darbas niekada nebus užbaigtas“, – pridūrė „Google“ viceprezidentas.

Privatumas ir politika

Prieš 20 metų paleista „Google“ paieška iš tiesiog patogesnio būdo naršyti internete peraugo į tokį kasdienišką skaitmeninį įrankį, kad iš jo pavadinimo buvo sudarytas veiksmažodis (guglinti).

Interneto paieškos atsiradimo dienomis algoritmai tiesiog ieškodavo įvestų žodžių ar tikslių frazių atitikmenų tinklalapių turinyje, taigi netikslios ar klaidingos užklausos dažniausiai neduodavo rezultato.

„Google“ nuolat atnaujina savo paieškos sistemos algoritmus, laikomus paslaptyje, ir pasitelkdama dirbtinį intelektą analizuoja, ko ieškoma internete. Pritaikydama šiuos duomenis bendrovė siūlo vartotojams jiems aktualesnius paieškos rezultatus.

Dėl savo įtakos ir milžiniško vartotojų skaičiaus „Google“ atsidūrė kontrolierių taikinyje, ypač kalbant apie Europą – nuogąstaujama, kad kompanija piktnaudžiauja savo paieškos variklio, reklamos ir operacinės sistemos „Android“ dominavimu rinkoje.

Be to, pastaruoju metu vis dažniau nerimaujama, kad jos patronuojanti bendrovė „Alphabet“ labiau suinteresuota pasipelnyti iš žmonių asmeninių duomenų, o ne jų privatumo apsauga.

Neseniai „Google“ sulaukė didžiulės privatumo gynėjų kritikos už pakeitimą, po kurio stalinio kompiuterio naršyklės „Chrome“ vartotojai buvo automatiškai prijungiami prie „Google“ paskyros, prisijungdami prie bet kurių kitų bendrovės teikiamų paslaugų, tokių kaip elektroninis paštas „Gmail“.

Atnaujindama savo paslaugų teikimo sąlygas, interneto milžinė pabrėžė, kad per „Chrome“ renkami paieškos duomenys nesinchronizuojami su „Google“ serveriais, nebent vartotojas pats įsijungia tokią funkciją.

„Google“ taip pat yra viena iš technologijų bendrovių, sulaukusių raginimų ryžtingiau kovoti su dezinformacijos skleidimu internete. Ją ne kartą kritikavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), kuris drauge su daugybe kitų įtakingų respublikonų tvirtina, jog „Google“ paieškos rezultatuose tyčia nesureikšminamos konservatorių pažiūros.

„Google“ švenčiant jubiliejų, internautai pastebimai dažniau naudojasi skaitmeniniais padėjėjais, kurie reaguoja į balso komandas.

Siatle įsikūręs prekybos gigantas „Amazon“ praėjusią savaitę pristatė virtinę naujų produktų ir partnerysčių, kuriais siekiama suteikti didesnį vaidmenį žmonių kasdieniniame gyvenime virtualiam padėjėjui „Alexa“.