„Google“ per dvejus metus dėl nederamo lytinio elgesio atleido 48 darbuotojus

JAV interneto milžinė „Google“ ketvirtadienį pranešė, kad per pastaruosius dvejus metus dėl kaltinimų nederamu lytiniu elgesiu atleido 48 darbuotojus, įskaitant 13 vadovų.

Kompanijos generalinio direktoriaus Sundaro Pichai (Sundaro Pičajaus) pranešimas buvo paskelbtas pasirodžius „The New York Times“ straipsniui, kuriame teigiama, kad vienas aukštas pareigas užėmęs „Google“ darbuotojas, Andy Rubinas (Endis Rubinas), gavo 90 mln. dolerių išeitinę kompensaciją, nors buvo kaltinamas nederamu elgesiu, o bendrovė esą dangstė kitus lytinio priekabiavimo atvejus.

Žiniasklaidai, paprašiusiai pakomentuoti šią situaciją, „Google“ paviešino S. Pichai elektroninį laišką, siųstą savo darbuotojams, kuriame tvirtinama, kad per pastaruosius dvejus metus dėl nederamo lytinio elgesio darbo kompanijoje neteko 48 žmonės, o 13 iš jų užėmė vadovų pareigas. Be to, pabrėžiama laiške, nė vienas iš jų negavo „išeitinių kompensacijų“.

„Pastaraisiais metais įgyvendinome nemažai pokyčių, įskaitant itin griežtą politiką dėl žmonių, užimančių vadovaujamas pareigas, nederamo elgesio“, – sakė S. Pichai.

Jis pridūrė, kad straipsnį apie A. Rubiną ir kitus buvo „sudėtinga skaityti“, tačiau jame esančių teiginių „Google“ vadovas nekomentavo.

„Esame itin rimtai nusiteikę užtikrinti, kad suteikiame saugią ir įtraukiančią darbo aplinką, – sakė S. Pichai. – Norime jus patikinti, kad nagrinėjame kiekvieną skundą dėl seksualinio priekabiavimo ar nederamo elgesio, tiriame (juos) ir imamės veiksmų.“

Tuo tarpu A. Rubino atstovas Samas Singeris (Semas Singeris) naujienų agentūrai AFP skirtame pranešime paneigė buvusiam „Google“ darbuotojui mestus kaltinimus ir tvirtino, kad vyras savo noru paliko kompaniją ir įkūrė savo verslą.

Seksistinė kultūra

„Google“ palikęs A. Rubinas, vienas iš operacinės sistemos „Android“ kūrėjų, įsteigė išmaniųjų telefonų kompaniją „Essential“ ir technologijų inkubatorių „Playground“. „Google“ vystoma operacinė sistema „Android“ yra nemokamai prieinama išmaniųjų įrenginių gamintojams ir įdiegta maždaug 85 proc. pasaulyje naudojamų išmaniųjų telefonų.

„The New York Times“ remdamasis teismo dokumentais ir pokalbiais rašė, kad A. Rubinas buvo vienas iš trijų aukštesnio rango vadovų, kuriuos pastarąjį dešimtmetį pridengė „Google“, nors būta skundų dėl jų nederamo seksualinio elgesio.

Leidinys citavo du neįvardijamus „Google“ vadovus, sakiusius, kad tuo metu kompanijai vadovavęs Larry Page'as (Laris Peidžas) paprašė A. Rubino atsistatydinti, kai buvo patvirtintas moters skundas dėl lytinio akto viename viešbutyje 2013 metais.

„Google“ tyrimas patvirtino moters skundą, rašo „The New York Times“.

Šie paaiškėję faktai neabejotinai prisidės prie stiprėjančių balsų, smerkiančių seksistinę kultūrą, pasireiškiančią visame vyrų dominuojamame Silicio slėnyje – balsų, kurie jau išvertė iš postų virtinę interneto industrijos bosų kitose technologijų milžinėse.

Kaltinimai dėl per mažo technologijų srityje dirbančių moterų skaičiaus ir nesąžiningo ar nepagarbaus elgesio jų atžvilgiu netyla daugelį metų, o kartais kantrybės taurė būna perpildoma.

„Uber“ įkūrėjas ir vadovas Travisas Kalanickas (Trevisas Kalanikas) pernai paliko postą spaudžiamas investuotojų, nusprendusių imtis veiksmų keisti toksišką darbo kultūrą šioje pavėžėjimo paslaugų milžinėje reaguojant į kaltinimus dėl seksualinio priekabiavimo ir diskriminacijos įmonės viduje.

Prieš T. Kalanicko atsistatydinimą „Uber“ pranešė atleidusi 20 žmonių, kai buvo išnagrinėti 215 skundų dėl diskriminacijos, priekabiavimo, profesinę etiką pažeidžiančio elgesio ir patyčių.