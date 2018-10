„Galaxy Note 9“ – vertas dėmesio pirkinys ar skirtas tik išrinktiesiems?

Be to, vos patekus į rinką naujojo flagmano kaina nestipriai skyrėsi nuo „Galaxy S9 Plus“ modelio, tačiau „Note“ turi kur kas ilgiau veikiančią bateriją, didesnio lygio našumą, dvigubai daugiau vidinės atminties, o „S Pen“ rašiklis, kuris dabar pasižymi Bluetooth funkcija, pasak Varle.lt telefonų specialistų, suteikia įrenginiui bekompromisį konkurencinį pranašumą.

„Samsung Galaxy Note 9“ vertas dėmesio pirkinys ar vis dėl to išrinktiesiems skirtas flagmanas? Panagrinėkime šį įrenginį detaliau.

Toks pat velniškai gražus

Jeigu žmogus abiem rankomis laiko gigantišką „Samsung“ telefoną, be jokių abejonių, tai bus „Galaxy Note 8“ arba „Note 9“. Čia nėra jau atsibodusios ekrano išpjovos, o kamera nėra išsikišusi kaip „iPhone X“ modelyje, taigi šį telefoną sudėtinga supainioti su tipiniais 2018 metų flagmanais.

„Galaxy Note 9“ lyginant su „Galaxy Note 8“ vizualiai praktiškai niekuo nesiskiria. Varle.lt telefonų specialistų manymu, tai būtent tas atvejis, kai gerai, kad dizaino prasme niekas nebuvo sugadinta. Apatinis rėmelis tapo šiek tiek plonesnis, o galinėje korpuso dalyje esanti pagrindinė kamera yra išdėstyta šiek tiek kitaip. Pagrindinis skirtumas dizaino prasme yra pirštų atspaudų skaitytuvas, kuris naujame modelyje yra integruotas ne šalia kamerų objektyvų, o šiek tiek žemiau. Reikėjo tik pirštų atspaudų skaitytuvą perkelti po kamera, kad gyvenimas taptų smagesnis: atrakinti telefoną pirštu tapo patogiau, o ant kameros objektyvo nesikaupia pirštų atspaudai.

Telefono surinkimo kokybė yra aukščiausio lygio: tiek ekraną, tiek stiklinį galinį dangtelį juosia vientisas aliuminis rėmelis, kuris šonuose yra praktiškai nepastebimas kaip „Galaxy S9“ ir „Note 8“ modeliuose. Visi mygtukai yra įprastose vietose: maitinimo mygtukas – iš dešinės, garso reguliavimas ir Bixby iškvietimo mygtukas – iš kairės pusės. „Galaxy Note 9“ turi IP68 standarto apsaugą nuo vandens ir dulkių.

Lyginant su „Note 8“, čia turime stereo garsą („Dolby Atmos“), tačiau į priekį yra nukreiptas tik viršutinis garsiakalbis. Antrasis garsiakalbis yra integruotas apatinėje kraštinėje. Tokia garsiakalbių išdėstymo praktika jau pakankamai paplitusi daugelio gamintojų sprendimuose.

Geriausias pasaulyje ekranas

Kiekvienas naujas „Samsung“ flagmanas gauna „DisplayMate“ ekspertų apdovanojimą už geriausią ekraną. Kol kas tik „iPhone X“ galėjo konkuruoti su „Galaxy S9“, tačiau gyvenimo ironija čia tokia, kad, ekranus „Apple“ tiekia ne kas kitas, o „Samsung“. „Galaxy Note 9“ turi didžiausią istorijoje ekraną. Jo įstrižainė siekia 6,4 col. Ekrano ryškumo atsargos milžiniškos, būnant po vasaros saule pakanka 85–90 proc. nuo maksimalios ekrano ryškumo vertės. Raiška yra Quad HD+, tačiau pagal nutylėjimą nustatyta mažesnė – Full HD+. Varle.lt specialistai rekomenduoja nekeisti raiškos nustatymų, nes tai leistų sutaupyti maždaug 10–20 proc. baterijos įkrovos, o ekrano kokybės prasme tikrai nieko nepastebėsite. Kalbant apie šio flagmano ekraną, verta paminėti, kad yra HDR palaikymas, kuris leidžia „YouTube“ filmus žiūrėti su geresniu spalvų perteikimu, tačiau pats „Note 9“ filmuoti HDR vaizdo nemoka.

Kamera nuostabi, tačiau metas tobulėti

„Iš naujo atrasti kamerą“ „Samsung“ kvietė dar „Galaxy S9“ modelyje, kurio kameros modulis nukeliavo ir į „Galaxy Note 9“ įrenginį. Naujienos čia slypi keičiamoje diafragmoje: vienomis sąlygomis atsidaro „šviesi“ f/1,5 diafragma, kitomis – f/2,4. Teoriškai toks sprendimas užtikrina geresnę nuotraukų kokybę dienos ir nakties metu, o praktiškai pakaktų turbūt vien f/1,5 reikšmės.

„DxOMark Mobile“ reitinguose savo pasirodymo metu „Galaxy Note 9“ kamera nusileido tik „Huawei P20“ ir „P20 Pro“ su didelėmis ISO atsargomis. Tamsoje „Galaxy Note 9“ kamera šiek tiek susiduria su išsiliejusiais vaizdais, tačiau bendrai šio flagmano kamera leidžia džiaugtis puikaus detalumo vaizdais, dinaminiu diapazonu ir natūraliomis spalvomis. Dienos metu apskritai jokių klausimų kamerai nelieka, viskas čia veikia nepriekaištingai.

„Galaxy Note 9“ dirbtinis intelektas tapo protingesnis: jis atpažįsta sumirksėjimus, užmerktas akis ir ant objektyvo esančius nešvarumus ir siūlo pakartoti kadrą. Taip pat yra nustatymų optimizavimo galimybė priklausomai nuo scenos: maistas, miškas, miestas, gyvūnai ir t.t. Iš viso rasime 20 siužetų.

Priekinė „Note 9“ kamera yra aprūpinta dvigubu optiniu priartinimu ir vaizdo stabilizavimu. Priekinė kamera moka fiksuoti portretus su išsiliejusi fonu. Tai daryti jai sekasi neblogai, asmenukės gaunasi „iPhone X“ kokybės lygio ir tai, žinoma, yra komplimentas. Progresas po metų „Samsung“ modelyje čia tikrai ryškus.

Filmavimo kokybės prasme „Samsung“ flagmanai iki šiol neturi lygių. „Galaxy Note 9“ turi 4K 60 kadrų per sek. spartos be stabilizavimo galimybę. Taip pat yra ypatingai sulėtinto filmavimo su 960 kadrų per sekundę sparta funkcija.

„Galaxy Note 9“ kameros vaizdų kokybės prasme tikrai nenusileidžia jokiems konkurentams, tačiau jų galimybių nepakanka, nes rinkoje jau pasirodė išmaniųjų su didelio priartinimo galimybe ir būdingu veidrodiniams fotoaparatams šviesos jautrumu. Galima pasakyti, kad šiai dienai „Note 9“ kameros galimybės atsirėmė į lubas ir, panašu, kad evoliucionuoti nelabai čia yra kur. Ką gi, laukiam revoliucijos kitais metais?

„S Pen“ rašiklis veikia kaip nuotolinio valdymo pultas

Yra žmonių grupė, kurie laukia „Note“ modelių vien tik dėl rašiklio. Iš tikro tai naudingas priedas, kuris leidžia patogiai žymėtis pastabas, piešti ant ekraninių nuotraukų ir t.t. Praeitais metais „S Pen“ gavo apsaugą nuo vandens, šiais metais – nuotolinį valdymą išmaniuoju telefonu. Ant rašiklio korpuso yra mygtukas, kurį paspaudus kelias sekundes įsijungs pasirinkta programėlė. Pagal nutylėjimą tai yra kameros programėlė, tačiau galima nustatyti bet kurią kitą. „S Pen“ rašiklyje integruota Bluetooth technologija leidžia valdyti kamerą, pristatymus ir programas. Tikrai patogu: prijungi „Note 9“ prie projektoriaus ir patogiai junginėji sau pristatymo skaidres.

„S Pen“ baterija veikia pakankamai ilgai. Testuodami įrenginį Varle.lt specialistai perjungė apie 60 skaidrių ir padarė maždaug 20 nuotraukų. Po tokių veiksmų rašiklis dar turėjo 70 proc. įkrovos. Rašiklis kraunamas telefono viduje. Nuo 0 iki 100 proc. įkraunamas vos per 40 sekundžių!

Telefonas žaidimams ir darbui su milžiniška atminties talpa

„Galaxy Note 9“ turi „Exynos 9810“ procesorių ir milžiniškas atminties atsargas. Čia turime 6 GB RAM ir 128 GB vidinės saugyklos, kurią microSD kortelės dėka dar galima išplėsti iki 512 GB. Telefonas veikia žaibiškai greitai, sklandžiai ir absoliučiai nekaista, kaip ir reikėtų tikėtis iš tokio lygio flagmano. Pirmą kartą „Note 9“ modelyje realizuotas integruotas „Samsung Dex“, t.y. kompiuterio režimas. Anksčiau šiam tikslui reikėjo atskirai pirkti „DeX“ priedą, o dabar telefoną tiesiogiai galima prijungti prie monitoriaus HDMI-USB-C laido dėka.

Iki 1,5 paros veikianti baterija

Ar dar atsimenate istoriją su sprogstančiu „Note 7“ prieš du metus? Po to įvykio gamintojas apsidraudė ir sumažino „Note 8“ baterijos talpą iki 3300 mAh. Šiais metais „Samsung“ dar labiau sugriežtino baterijų gamybos kontrolę ir vualia – pasitikime „Note 9“ su solidžia 4000 mAh talpos baterija. Baterijos talpa išaugo 20 proc., veikimo laikas maždaug irgi tiek pat. „Galaxy Note 9“ baterija veikia iki 1,5 paros. Didelė baterija leidžia mėgautis daugiau nei 11 val. trunkančiu vaizdo įrašų atkūrimu. Tai net 1,5 val. daugiau nei gali pasiūlyti panašūs modeliai. „Quick Charge“ technologijos dėka prireikia tik 134 minučių pilnam telefono įkrovimui. Tai tik 10 minučių daugiau nei prireikia „S9“ modeliui ir 20 min. daugiau nei reikia „Note 8“. Reikėtų pažymėti ir tai, kad palaikomas bevielis įkrovimas, tiesa, tinkama tam stotelė į komplektaciją neįeina ir ją reikia pirkti atskirai.

Galingas garsas

„Samsung Galaxy Note 9“ skamba tikrai puikiai ir visi melomanai, ko gero, tai patvirtintų. Testuojant „Note 9“ porą sykių pasinaudojome juo kaip išorine garso kolonėle ir garso kokybė tikrai nenuvylė. Dėkoti reikia dviems garsiakalbiams su „Dolby Atmos“ palaikymu, kurie aprūpina erdviniu ir galingu stereo garsu. Telefono komplektacijoje yra „AKG“ ausinės, taigi tikrai galima pajusti svaiginantį panardinimą į filmus ir žaidimus.

Apibendrinimas

Apibendrindami apžvalgą Varle.lt telefonų specialistai išskiria tokius „Note 9“ pagrindinius privalumus ir trūkumus.

Privalumai:

• IP68 apsauga nuo vandens ir dulkių

• Geriausias rinkoje ekranas

• Didelė vidinės atminties talpa

• Puikus našumo lygis be jokių vėlavimų

• Nuostabi dviguba kamera su vaizdo stabilizavimo funkcija

• Patogus ir funkcionalus „S Pen“ rašiklis

• Ilgai veikianti baterija

• Galingi garsiakalbiai ir AKG ausinės komplektacijoje

• Standartinė 3,5 mm garso jungtis.

Trūkumai:

• Didelė kaina ir lyginant su „Note 8“ mažai reikšmingų patobulinimų

• Veido atpažinimo funkcija veikia lėčiau nei pirštų atspaudo nuskaitymas

• Slidus stiklinis korpusas.

Reziumuojant šią apžvalgą, reikėtų pasakyti, kad „Note 9“ – tai visų šiuolaikinių „Samsung“ technologijų rinkinys: nuostabus ekranas, galingas procesorius, puikus garsas ir kamera. Kelionėse jis gali pakeisti kompiuterį, pasižymi ilgai veikiančia baterija ir nebijo vandens. Varle.lt telefonų specialistų teigimu, čia nereikia ieškoti autonominio veikimo ar našumo kompromiso, nes reikalų turime su maksimalizmo balansu. Nereikėtų pamiršti, kad „Note“ yra į maksimalistus orientuoti įrenginiai. Tai tikrai ne „iPhone X“, kurį daugelis perka vien tik todėl, kad tai išmanusis su „Prakąsto obuolio“ simboliu. „Samsung Galaxy Note 9“ išmanusis tikrai ne visiems, o tiems, kas aktyviai vartoja turinį.