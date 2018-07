Blokuojama 70 internetinių svetainių: teikė nelegalias finansines paslaugas

„Nelegaliai internetu teikiamų finansinių paslaugų apimtis ir klientų patiriama žala sparčiai augo. Didžiausia problema, su kuria susidurdavome, – beveik visada jas siūlydavo ir teikdavo už Europos Sąjungos ribų esantys subjektai, kuriuos pasiekti ir sustabdyti būdavo sudėtinga. Dabar galime juos blokuoti, taip apsaugodami vartotojus“, – LB pranešime sako Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Seimui priėmus įstatymų pakeitimus, su teismo leidimu LB turi teisę duoti privalomus nurodymus interneto paslaugų teikėjams blokuoti interneto svetaines, mūsų šalyje neteisėtai siūlančias investavimo, draudimo ar kitas finansines paslaugas.

Ta pati tvarka galioja ir tokių neteisėtų paslaugų reklamai – LB gali duoti nurodymus, kad tokia reklama būtų pašalinta.

LB turimais duomenimis, dėl nelegaliai teikiamų investicinių paslaugų per šių metų penkis mėnesius klientai prarado 670 tūkst. eurų – beveik tiek pat, kiek prarasta per visus 2017 m. (680 tūkst. eurų). Skaičiuojama, kad nuo 2016 m. dėl tokios neteisėtos veiklos šalies gyventojai prarado mažiausiai 1,5 mln. eurų. Tipiniu atveju jie netenka tūkstančių ar dešimčių tūkstančių eurų, o kai kuriais atvejais – ir kelių šimtų tūkstančių eurų.

Pernai net 80 proc. Lietuvos banko gautų skundų dėl investicinių paslaugų sudarė skundai dėl nelegalių investicinių paslaugų siūlymo ir teikimo internetu. Daugiausia – tai atvejai, susiję su investavimu į Forex valiutų rinkas, taip pat į kitas sudėtingas išvestines finansines priemones. Dažniausiai gyventojai tinkamai neįvertina rizikos ar jos net nesuprasdami investuoja lėšas į neaiškios kilmės priemones arba net finansines piramides ir didžiąją dalį investuotų pinigų, kartais – ir visus, praranda.

„Dažniausiai tokie paslaugų siūlytojai skambina telefonu ir siūlo greitą pelną. Manipuliuodami žmonių noru lengvai ir greitai užsidirbti, jie įtikina „investuoti“ ne tik turimas santaupas, bet ir pasiskolintus pinigus.

Dėl to noriu dar kartą atkreipti gyventojų dėmesį – nepasiduokite vilionėms ir saugokite savo pinigus. Be to, nebūkite abejingi ir apie įtartinas paslaugas praneškite Lietuvos bankui, įspėkite artimus žmones“, – sako Priežiūros tarnybos direktorius.

Primenama, kad nedera investuoti į produktus, kurių nesuprantate, nepasiduokite manipuliacijoms – venkite pasiūlymų, kuriais žadamas „greitas praturtėjimas“ nepatiriant „jokios rizikos“. Kilus įtarimui, praneškite Lietuvos bankui.