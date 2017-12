Ateities Kalėdos: spausdintos eglutės ir patiekalai bei artimųjų projekcijos

Manoma, kad netolimoje ateityje daugelis turės asmeninius 3D spausdintuvus, kurie pakeis ir kalėdinius įpročius. Pagal savininko skonį prietaisas gamins kalėdines dekoracijas, eglutes ir netgi patiekalus, pasakojama LRT RADIJO laidoje „Pasaulio laikas“. Be to, manoma, kad virtualios projekcijos padės šeimos nariams, negalintiems būti kartu per šventes, – prie vaišių stalo bus galima tiesiogiai bendrauti su brangaus žmogaus projekcija.

Lygiai prieš metus technologijų naujienų portalai pranešė apie pirmą istorijoje dirbtinio intelekto mašinos parašytą Kalėdų dainą. Toronto universiteto mokslininkams tereikėjo parodyti kompiuteriui, tiksliau, dirbtinio intelekto sistemai, Kalėdų eglės paveikslėlį, jį interpretuodama sistema pati sukūrė dainą. Prieš tai mašina išanalizavo daugiau nei 100 valandų įvairios muzikos.

Tada buvo keliamas klausimas, ar mašinos ateityje tiek ištobulės, kad sugebėtų pakeisti net muzikantus ir kompozitorius. Iš dainos kokybės galima spręsti, kad iki tokio pokyčio dar yra laiko. Taip mano ir ne vienas technologijų ekspertas. Bet dabar ne apie tai.

Technologijų pažanga kelia klausimą, kaip robotai, nauji išradimai artimiausiu metu keis kalėdines tradicijas. O galbūt jos dėl technologijų pažangos jau keičiasi?

Kompanija „Amazon“ neseniai išleido 10 puslapių publikaciją „Ateities Kalėdos“ („Christmas of the future“), kurioje ekspertai ėmėsi prognozuoti pokyčius, kuriuos nulems technologijos, ir ne tik kalėdinių dainų kūrimo klausimu.

Apžvalgoje rašoma, kad mes ir toliau puošime patalpas ar ruošime pamėgtus šventinius gaminius, tačiau tai, kaip tai darome, gali pakeisti dirbtinio intelekto išradimai ir trimačiai spausdintuvai. Prognozes, kaip Kalėdos galėtų atrodyti netolimoje ateityje, kūrė žinomi futuristai Williamas Highamas ir Moraine Gaye.

W. Highamas spėja, kad jau visai greitai pastatai, privatūs namai bus puošiami dar įspūdingiau, ant jų bus matomos nuotraukų, judančių paveikslėlių projekcijos, kurios bus daug kokybiškesnės nei tai, ką tikriausiai šiuo metu įsivaizdavote.

Jei prisimenate, kaip gatvės, namai, vidaus interjeras buvo puošiamas prieš 10–15 metų, tikriausiai sutiksite, kad gaminant šviesos instaliacijas jau padaryta nemenka pažanga, kurios liudininkai esate patys.

Manoma, kad netolimoje ateityje daugelis žmonių savo namuose turės asmeninius 3D spausdintuvus, kurie, be abejo, keis ir kalėdinius įpročius. Pagal spausdintuvo savininko skonį prietaisas gamins kalėdines dekoracijas, pradedant eglutės papuošimais ar netgi pačia eglute. Todėl, anot futuristų, kalėdiniai papuošimai gali tapti labai originalūs ir atspindės žmogaus ar šeimos charakterį, pomėgius. Išspausdintas dekoracijas bus galima išlydyti ir per kitas Kalėdas pasigaminti jau visai kitokių papuošimų.

Gali būti, kad net kai kurios dovanos bus gaminamos šiais 3D spausdintuvais.

Vis dėlto spėjama, kad daugelis nenorės prisirišti prie daiktų, todėl bus pamažu judama prie dekoracijų projekcijų – LED šviesų girliandų, virtualios eglutės projekcijos. Manoma, kad virtualios projekcijos padės vienas kito pasiilgusiems šeimos nariams, negalintiems būti kartu per šventes. Prie vaišių stalo bus galima tiesiogiai bendrauti su brangaus žmogaus projekcija.

Futuristai neabejoja, kad tokia technologija paplis, nes Kalėdos – šeimos šventė, o pokalbiai telefonu ar per socialinius tinklus neatstos artumo, kurį sukurs virtuali gyvai kalbanti artimojo projekcija.

Spėjama, kad ateityje šiek tiek pasikeis ir dovanojimo įpročiai – jie taps paprastesni. Anot futuristų, dirbtinio intelekto sistemos pagal žmogaus elgesį socialiniuose tinkluose generuos jo kalėdinių norų sąrašą, todėl prašauti pro šalį bus neįmanoma.

Futuristai teigia, kad 3D spausdintuvai spausdins ne tik dekoracijas, bet ir patiekalus. Įsivaizduokite eglutės formos kalakuto skonio sojų gaminį. Neabejojama, kad 3D spausdintuvai palengvins rūpesčius dėl desertų ir Kalėdoms „paruoš“ taisyklingų formų saldumynų. Spausdintuvas šventinių užkandžių galės atspausdinti ir jūsų augintiniams – katėms bei šunims.

„Amazon“ apžvalgoje futuristai spėja, kad trimačiu spausdintuvu pagaminto maisto turėtume gauti maždaug po 20 metų.

Štai pernai Kanados mokslininkai išvedė buitinius rūpesčius palengvinančią gyvą eglutę, kuri daug ilgiau nei įprastai, mažiausiai 72 dienas, nenumeta nė vieno spyglio.

Nors technologijos gali kai ką pakeisti smarkiai, spėjama, kad pagrindinės tradicijos išliks. Štai dėlionės ar stalo žaidimai Didžiojoje Britanijoje išlieka perkamiausiu žaidimu. Tai leidžia manyti, kad žmonėms patinka tradicijos. Be to, tradicijos – dalytis dovanomis, susitikti su šeima, valgyti šventišką maistą – išliks, keisis tik formos ir būdai. Be to, tikrai išliks pačios Kalėdos.

„Amazon“ apžvalgos pabaigoje svarstoma, kad nors labai tiksliai sunku pasakyti, kaip iš tiesų ateityje atrodys Kalėdos, futuristai neabejoja, kad laukia labai įdomus laikas!