Ar „Huawei Mate 20 Pro“ vertas vieno geriausių flagmanų titulo? (apžvalga)

Ekranas su pirštų atspaudų jutikliu

Dizaino prasme čia nėra jokių didelių staigmenų. Turime užapvalintą berėmį OLED ekraną su išpjova. „Huawei Mate 20 Pro“ turi 6.39 col. įstrižainės ekraną su 3120x1440 pikselių raiška. „Huawei Mate 20 Pro“ yra aprūpintas pažangia veido atpažinimo sistema. Be to, susidaro įspūdis, kad veido atpažinimo funkcija čia veikia greičiau nei „Face ID“ „iPhone“ išmaniuosiuose. „Huawei Mate 20 Pro“ turi ant ekrano išdėstytą pirštų atspaudų skaitytuvą. Pasak Varle.lt telefonų specialistų, jo veikimo greitis ir tikslumas – be priekaištų.

Galingas naujas „HiSilicon Kirin 980“ procesorius ir 6 GB RAM

„Huawei Mate 20 Pro“ turi „HiSilicon Kirin 980“ procesorių, kurį gamintojas pristatė šių metų IFA 2018 parodoje Berlyne. Procesorių sudaro keturi „Cortex-A76“ ir keturi „Cortex-A55“ branduoliai. Šis procesorius pasižymi ypatingai dideliu energijos efektyvumu, 7nm technologija, GPU Turbo ir dirbtinio intelekto technologijoms. Jis tikrai galingesnis nei „Snapdragon 845“, o gamintojo teigimu, našumo prasme lenkia ir „Apple A12 Bionic“ sprendimą. Varle.lt apžvalgos modelis yra aprūpintas 6 GB RAM ir 128 GB saugyklos. Taigi su našumu tiek naudojantis įrenginiu atliekant kasdienes užduotis, tiek žaidžiant pažangius žaidimus, problemų tikrai nėra. Sistema labai sklandi ir apie trikdžius bei vėlavimus galima pamiršti.

Varle.lt telefonų specialistų manymu, vertėtų paminėti apie labai įdomią „Huawei Mate 20 Pro“ programinėje įrangoje numatytą pokalbių programėlę su vertimo funkcija. Nuskanavus QR kodą arba prisijungus per specialią nuorodą atidaromas pokalbio kambario langas. Kiekvienas pokalbio dalyvis gali pasirinkti savo kalbą, kuria nori bendrauti ir matyti susirašinėjimą. Programėlė viską išverčia. Taip pat programėlė moka išversti pasakytą balsu tekstą ir pateikti jį išversto teksto pavidalu pašnekovui. Vertimo kokybė iš anglų kalbos tikrai pakankamai tiksli, su lietuvių kalbos vertimu į kitas kalbas yra kiek sudėtingiau, bet perteikiama esmė kažkiek primena „Google Translate“.

Reikėtų paminėti, kad „Huawei Mate 20 Pro“ pasižymi IP68 apsauga nuo vandens ir dulkių ir yra pajėgus išbūti iki 2 m gylyje iki 30 min.

„Android 9 Pie“ su „EMUI 9.0“ sąsaja

„Huawei Mate 20 Pro“ veikia „Android 9 Pie“ operacinės sistemos pagrindu su firmine „EMUI 9.0“ gamintojo sąsaja. Galima pastebėti, kad naujoje sąsajoje atsirado kai kurių patobulinimų, kurie užtikrina paprastesnį, greitesnį ir patogesnį ja naudojimąsi.

Nauja trijų objektyvų kamera

„Huawei Mate 20 Pro“ turi tris galines iš naujo su Leica suprojektuotas kameras: 40 megapikselių, 20 megapikselių ir 8 megapikselių. Objektyvai ir LED blykstė yra išdėstyti galinėje korpuso dalyje ant kvadratinės salelės su užapavalintais kampais. Priekinė kamera yra 24 megapikselių raiškos. Kamera, kaip ir verta tikėtis iš „Huawei“, yra aukščiausio lygio ir pasižymi nuolat gamintojo tobulinama dirbtinio intelekto technologija. Vienos įdomesnių trigubos kameros funkcijų – povandeninis režimas ir išlieto fono režimas (bokeh) vaizdo įrašuose. Povandeninis režimas leidžia naudotojui fiksuoti aiškias nuotraukas po vandeniu. Tiesa, tam reikalingas specialus dėklas, nes ši funkcija yra grynai programinio, o ne techninės įrangos pobūdžio. Pasak Varle.lt telefonų specialistų, taip pat reikėtų pažymėti, kad kamera turi išmanaus priartinimo funkciją, kurios veikimo metu dirbtinis intelektas padeda naudotojui rasti idealų priartinimo lygį. Panašu, kad kamera turi neblogą funkcijų rinkinį ir yra tikrai rimtas konkurentas dvigubai „iPhone XS“ kamerai.

„Huawei Mate 20 Pro“ – išmanusis, kuris įkraus ausines ir ne tik

Flagmanas pasižymi 10V/4A spartaus įkrovimo technologija. „Huawei Mate 20 Pro“ turi 4200 mAh bateriją, kurios įkrovimui iki 70% reikia tik 30 min. Taip pat turime bevielio įkrovimo funkciją ir šiokią tokią staigmeną. Pats išmanusis gali atlikti bevielio įkroviklio funkciją. Tokiu būdu galima įkrauti naujas „Huawei“ ausines ir kitą išmanųjį telefoną.

Privalumų daug. Trūkumus, atvirai pasakius, sunku pastebėti. Na, nebent kaina, kuri yra „iPhone“ lygio.