Pasaulyje mažai žmogaus paveikti miškai nyksta vis sparčiau

Mažai žmogaus veiklos paveiktų miškų plotas pasaulyje 2014–2016 metų laikotarpiu mažėjo po beveik 90 tūkst. kv. km per metus, ir šis nykimas buvo apie 20 proc. spartesnis negu per ankstesnius 13 metų, sakoma šią savaitę per konferenciją Oksfordo universitete pristatytose tyrimo išvadose.