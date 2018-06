Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną siūloma nenaudoti vienkartinių plastiko gaminių

Šiemetiniu Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos šūkiu Jungtinės Tautos paskelbė „Įveik plastiko taršą“. Jeigu dabartinė tarša nemažės, kaip skelbia JT aplinkos programa, iki 2050-ųjų jūrose bus daugiau plastiko nei žuvų.

Be to, antradienį Aplinkos ministerija pagerbs labiausiai aplinkos apsaugai nusipelniusius žmones. Per iškilmingą minėjimą bus įteiktos dvi ministerijos premijos: Česlovo Kudabos ir Juozo Virbicko. Pirmoji skiriama už aktyvią ir naudingą visuomeninę veiklą arba reikšmingus darbus aplinkos formavimo ir apsaugos srityje. Juozo Virbicko premija bus įteikta už nuopelnus žuvų išteklių apsaugos ir žvejybos kontrolės srityje.

Pajusti Žemę po kojomis bent trumpam nusiavus batus ir taip rytoj pažymėti Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną kviečia Kauno marių regioninio parko direkcija, šeštą kartą paskelbusi Basų kojų diena.

Pėsčiųjų ar dviratininkų žygiais, apskritojo stalo diskusijomis, gamtos mokyklose rengiamomis meninėmis akcijomis iš panaudotų maisto pakuočių, aplinkos tvarkymo talkomis ir kitais renginiais Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną pažymės kitų saugomų teritorijų direkcijos.

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena pradėta minėti 1972-ųjų birželio 5-ąją per Jungtinių Tautų Stokholme sukviestą aplinkosaugai skirtą pasaulio valstybių konferenciją. Vienas pagrindinių šios dienos tikslų – atkreipti visuomenės dėmesį į opiausias aplinkos apsaugos problemas.