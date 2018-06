Meškėno kopimas į daugiaaukštį tapo sensacija

Tūkstančiai socialinio tinklo „Twitter“ vartotojų antradienį stebėjo, kaip meškėnas lėtai ropščiasi pastatau „UBS Plaza“ Minesotos mieste Sent Pole.

Minesotos visuomeninio radijo reporteriai ir pastate dirbantys žmonės nuolat skelbė nuotraukas ir atnaujintą informaciją apie žvėrelį, pramintą #MPRraccoon, jam kaip tikram Žmogui-vorui ropščiantis aukštyn aukštas po aukšto.

Įtempto siužeto žygį, kuris prasidėjo gyvūnui tikriausiai išsigandus statybininkų apačioje, vietos televizijos stotis tiesiogiai transliavo internetu.

Holivudo režisierius Jamesas Gunnas (Džeimsas Gunas) pasiūlė labdarai paaukoti 1 tūkst. dolerių (850 eurų) meškėną išgelbėjusio žmogaus vardu.

„Negaliu to ištverti, – tviteryje parašė J. Gunnas, dviejų „Galaktikos sergėtojų“ (Guardians of the Galaxy) filmų režisierius. – Vargšas vaikinas.“

Beje, „Galaktikos sergėtojų“ filmuose yra meškėnas Raketa – akiplėšiškas, pramuštgalviškas veikėjas.

Įkliuvo ant stogo

Pagarsėjęs Minesotos meškėnas kelis kartus buvo sustojęs ant siaurų atbrailų atsikvėpti, net buvo nusnūdęs, bet paskui atkakliai tęsė kopimą.

Gerokai po vidurnakčio, kai dauguma amerikiečių jau buvo nuėję miegoti, meškėnas pasiekė dangoraižio stogą ir pateko į gyvagaudžius spąstus, kuriuos buvo pastatę laukinių gyvūnų kontrolės pareigūnai.

Pastato administratoriai tviteryje trečiadienį ryte paskelbė meškėno narve nuotrauką.

„Pasistiprinęs skaniu sultingu kačių maistu, #mprraccoon buvo sugautas, jį paims laukinių gyvūnų kontrolė. Sudie, drauguži!“ – parašė administratoriai.

Laukinių gyvūnų kontrolės tarnyba vėliau paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip meškėnas išlenda iš narvo ir sprunka į Sent Polo priemiesčio miškelį.