Augalų priežiūra per karščius: laistymas dieną gali būti pražūtingas

Švediją ir Graikiją niokoja miškų gaisrai, Britų salyne nuo karščių deformavosi geležinkelių bėgiai, o lietuvių ūkininkai skundžiasi dėl išdegusių pasėlių. Neįprastai šilta ir sausa vasara tapo iššūkiu ir miestų žaliosioms erdvėms, kuriose augalai leipsta nuo karščio.

Specialistai tikina, kad išvengti išdegusių vejų bei nuo karščio nuleipusių gėlynų tikrai įmanoma, tereikia vadovautis keliais svarbiais patarimais.

Kaip pasakoja aplinkos priežiūros ekspertė Liudmila Dementenko, pagrindinė augalų priežiūros per karščius taisyklė paprasta – negailėti vandens.

„Augalus būtina gausiai laistyti tam, kad būtų užtikrintas reikiamas drėgmės kiekis. Tai ypatingai svarbu kalbant apie tuos augalus, kurių šešėlis beveik nepasiekia. Saulės spinduliai juos sušildo itin sparčiai ir greitai išgarina drėgmę, todėl ir laistyti juos būtina dažnai“, – teigė Liudmila Dementenko.

Vieni leipsta, kiti bujoja

Tai, kad augalui smarkiai trūksta drėgmės, išduoda sparčiai vysti pradedantys jo lapai. Labai greitai po to žūva ir visas augalas.

Karšti ir sausi vasaros orai ypač neigiamai veikia paparčius, maumedžius ir šermukšnius, tuo tarpu nedideli dekoratyviniai krūmai ir daugiametės gėlės tokioms sąlygoms yra žymiai atsparesni. Pavyzdžiui, karštį ir sausrą puikiai toleruoja pelargonijos, begonijos, margeniai, ožekšniai ir paprastasis buksmedis

Nors gėlynai ir vejos itin karštomis ir sausomis vasaromis laistomi dažnai, tačiau apie tai, jog drėgmė žūtbūt reikalinga ir medžiams, ypač tik ką pasodintiems, neretai pamirštama.

Reikiamą drėgmės kiekį būtina užtikrinti ir soduose augantiems vaismedžiams bei įvairiausių rūšių uogų krūmams, ypač prieš pastarųjų derliaus sezono pradžią.

Dar didesnė priežiūra karštomis vasaromis reikalinga balkonuose auginamiems augalams. Juos patariama laistyti bent keletą kartų per dieną, o auginti kruopščiai parinktame inde.

„Tinkamos formos ir aukščio vazono ar lovelio parinkimas balkonų augalams yra be galo svarbus. Maži ir seklūs gėlių loveliai su plonomis sienomis arba betoniniai vazonai vasaromis greitai įkaista ir augalus alina, tad jų reikėtų vengti. Šiuo metų laiku augalus geriausia laikyti dvigubuose vazonuose su vandens rezervuarais ir drėgmės matuokliais, tiksliai nustatančiais laistymo poreikį“, – patarė aplinkos priežiūros ekspertė Liudmila Dementenko.

Kas tinka vejai, netinka gėlėms

Vasaromis augalus būtina laistyti retai, tačiau gausiai. Gerai palaistytoms vejoms, medžiams ar krūmams drėgmės visiškai pakanka 3 – 4 dienoms, net ir vyraujant didžiausiems karščiams. Tiesa, svarbu nepamiršti, jog norint augalams nepakenkti, juos reikia laistyti tik tam tikru paros metu. Palankiausia tai daryti yra rytais, vėlyvą vakarą ar naktimis, tuo tarpu dienomis to derėtų vengti.

„Laistymas dieną, esant aukščiausiai oro temperatūrai, gali net nudeginti augalų, pavyzdžiui gėlių, lapus. Saulė palaistytus augalus kaitina itin intensyviai. Tiesa, jeigu augalai įkurdinti šešėlyje, juos laistyti galima bet kada.

Tokios pat taisyklės galioja ir kalbant apie vejos laistymą. Ją drėkinti derėtų tik ryte arba vakare“, – aiškino ekspertė, pridūręs, jog per karščius žolė taip pat pjaunama žymiai rečiau nei įprastai, o ir paliekama ji aukštesnė.

Be to, numatomiems ypač šiltiems ir sausiems orams taip pat patariama pasiruošti ir iš anksto patręšti augalus, kadangi to daryti svilinant karščiams nepatariama.