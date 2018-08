Ruošiamės rudeniui: madingiausi stiliaus deriniai į mokyklą, universitetą ir biurą

Ilgas atostogų sukneles keičia oficialūs kostiumėliai ar sijonai, o paplūdimio basutes – aulinukai ar nauji sportiniai bateliai. Tad kokius avalynės ir rūbų derinius rinktis prasidedančiam mokslų ir darbų sezonui, pataria stiliaus ir mados tinklaraščio autorė Inga Šmigelskytė.

Mados tinklaraštininkė teigia, kad šį rudens sezoną madingiausi akcentai, kurių vertėtų žvalgytis yra šie: avalynė su aukštomis platformomis, gyvūnų (tigriniai) raštai, klostės, zomšinės kuprinės ir, žinoma, „bjaurieji“ tėčio sportbačiai. Pagal šias tendencijas mados žinovė išskiria tris skirtingus stilius ir įvaizdžius, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį prieš pradedant parduotuvių šturmą.

Maištautoja ir taisyklių laužytoja

Šį sezoną tikroms stiliaus ikonoms, norinčioms išsiskirti, tinklaraštininkė siūlo rinktis gatvės stilių – plėšyti džinsai, ryškūs „chunky“ sportiniai bateliai, languoti marškiniai ir visus mados podiumus užkariavusi per juosmenį juosiama rankinė – „fanny pack“.

„Jeigu anksčiau pirkdamos batus galvodavome, prie ko juos derinsime, todėl rinkdavomės klasikines spalvas, tai šiandien darome priešingai – renkamės kuo ryškesnę ir, galbūt, visai nederančią prie mūsų garderobo avalynę. Tokia taisyklė šį sezoną ypač būdinga, kai kalba pasisuka apie sportinius batelius. Rinkitės kuo išskirtinesnius – aukštomis platformomis, ryškių spalvų, su iššaukiančiomis detalėmis. Kuo masyvesnis modelis, tuo geriau. Pavyzdžiui, mano pasirinkti sportiniai bateliai galėtų kuo puikiausiai atrodyti ir prie klasikinio kostiumėlio ar klostuotų kelnių“, – stiliaus taisykles laužo tinklaraštininkė.

„Deichmann“ atstovė šį sezoną siūlo žvalgytis ne tik rankinių ar kuprinių, bet ir per juosmenį rišamų madingųjų „fanny packs“. Šios rankinės anksčiau buvo siejamos su pardavėjų ar turistine apranga, o ne aukštąja mada. Tačiau dabar net garsiausi dizaineriai siūlo įvairiausias šių rankinių versijas – segamas ant diržo, juosiamas per juosmenį ar permetamas per petį. Tad jeigu rudenį ir vasarą mes matėme pirmąsias šių rankinių užuominas gatvėje ir ant mados podiumų, tai rudenį jos taps tikru hitu.

„Jeigu šalia išskirtinės avalynės ir rankinės ieškote klasikinio akcento – tegu šiemet tai būna languoti raštai, pavyzdžiui, languoti marškiniai ar švarkeliai. Langeliai ir vėl labai madingi, todėl pasirinkę šio rašto akcentus savo drabužių derinyje – tikrai nesuklysite“, – teigia I. Šmigelskytė.

Stilinga moksleivė

Grįžtančioms į mokslus, I. Šmigelskytė taip pat siūlo derinti skirtingus stilius – klasikinio švarkelio ir zomšinės kuprinės ar midi ilgio sijono bei aulinukų derinys – tai jūsų naujoji šio sezono uniforma.

„Gyvūnų odos ar kailio raštai šį sezoną bus madingi kaip niekad. Todėl būtent tokio stiliaus švarkelį pasirinkau savo deriniui. Be to, gyvatės odos akcentai bus populiarūs ir avalynės modeliuose, todėl mano šio sezono pasiūlymas kiekvienai moksleivei – „dandy“ stiliaus bateliai su gyvatės odos blizgia imitacija. Tai itin stilingas, tačiau tuo pat metu ir klasikinis variantas, puikiai papildysiantis bet kokį įvaizdį. Ieškančioms išskirtinumo siūlau rinktis „dandy“ batelius aukšta platforma, ryškiais padais ar blizgiomis spalvomis“, – pataria specialistė.

Besidairančioms naujos kuprinės, I. Šmigelskytė pataria rinktis zomšinę medžiagą, kuri šiemet ypač populiari. Madingiausios spalvos – žemės, žalia, tamsiai mėlyna ir vis dar lyderės pozicijų neužleidžianti rožinė.

Oficiali biuro dama

Tačiau jeigu jūsų darbo ar mokslo aplinka ir taisyklių laužymas – nesuderinami dalykai, klasikiniam stiliui taip pat galite surasti įdomių akcentų. Jeigu ieškote oficialesnio derinio ir mažiau aptemptų rūbų, šiemet ieškokite palaidinių su klostėmis.

„Jeigu jums pabodo įprasti klasikiniai marškiniai, šiemet oficialiai biuro aprangai rinkitės kitokį jų variantą – prailgintą ir su klostėmis. Būtent pastarosios – madingiausias šio rudens akcentas, kurį demonstravo žymiausi mados namai. Tačiau prie tokio „saugaus“ varianto, vėlgi, nepamirškite ryškių aulinukų! Šiemet jų asortimentas stebins išskirtiniais raštais ir spalvomis. Mano pasirinkimas – gyvūnų raštais marginti aulinukai su madingomis detalėmis – kutais, kurie pagyvins net ir klasikinį biuro darbuotojos įvaizdį“, – tendencijas vardina I. Šmigelskytė.

„Deichmann Shoelove“ tinklaraštininkė siūlo klasikinį juodos-baltos spalvų ansamblį šį rudenį pagyvinti tokiomis spalvomis kaip ruda, tamsiai žalia ar vis dar labai madinga violetinė. Kalbant apie rankines, I. Šmigelskytė pataria žvalgytis modelių, kur įprastą rankinės dirželį keičia metalo ar pinti elementai.