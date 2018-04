Privalomas duetas: atviri batai ir dailūs nagai

Ir gražu, ir sveika

Vos tik orai leis atidėti į šalį uždarus batus, apsižiūrėsime: kojų nagai netvarkyti! Vienos pulsime pas pedikiūrininkes, kitos pačios bandysime gelbėti padėtį.

Manikiūro ir pedikiūro meistrė Asta Vaidelinskienė vis dėlto pataria po žiemos parodyti kojas: "Profesionalai gali pastebėti odos ligas ir užkirsti joms kelią, išmano, kaip tinkamai pašalinti nereikalingą odos sluoksnį ir nukirpti nagus. Suteikus nagui formą, paskui ją lengviau palaikyti."

Dažniausia moterų daroma klaida – netaisyklingai karpomi nagai: arba labai giliai iškerpami kampučiai, arba paliekami pernelyg smailūs. Nesaugiai ir netaisyklingai atlikus pedikiūrą, gali atsirasti ir rimtesnių problemų: įaugę nagai sukelia skausmą, riboja avalynės pasirinkimą.

Profesionalė primena ir dar vieną dažnai moterų daromą klaidą – prieš pedikiūrą per ilgai mirkomos pėdos, todėl iškyla grėsmė nuo odos paviršiaus pašalinti per daug epidermio. Po to oda ima atsiauginti prarastas ląsteles ir tampa grubi.

Išbandžiusios ir pamėgusios gelinį kojų nagų lakavimą, moterys nebenori grįžti prie įprasto. Taip nulakuoti nagai ilgai išlieka gražūs ir tvarkingi.

Nereikia pamiršti ir to, kad higieninio pedikiūro metu rūpinamasi kojų nagais, pėdomis ir pėdų oda ne tik estetiniu, bet ir gydomuoju požiūriu. Ši procedūra sukelia malonumą, atpalaiduoja, nes kojų paduose yra daug taškų, kurie tiesiogiai veikia nervų sistemą. Masažo metu stimuliuojant pėdose esančius taškus, pagerėja kraujo apykaita, atsipalaiduojama nuo streso, pervargimo, įtampos.

Raudona – visų laikų lyderė

Atlikus higieninį pedikiūrą galima užsiimti ir estetika – nagų lakavimu.

"Išbandžiusios ir pamėgusios gelinį kojų nagų lakavimą, moterys nebenori grįžti prie įprasto. Taip nulakuoti nagai ilgai išlieka gražūs ir tvarkingi, – tikina pedikiūro meistrė ir išskiria dar vieną favoritą. – Daugeliui patinka prancūziškas manikiūras, jis tinka visoms progoms ir prie bet kokios avalynės. Jei norisi išskirtinumo, galima papildyti baltomis ar kitos spalvos dekoratyviomis linijomis, gėlėmis, blizgiomis akutėmis, perliukais."

O kokios nagų lako spalvos madingiausios šį sezoną? "Niekada nepraeina raudonos spalvos mada – tai visų laikų lyderė. Kasmet gamintojai išgauna vis daugiau jos atspalvių, todėl prašymas nulakuoti nagus raudonai labai nevienareikšmis. Liepsnos raudonumo ar burgundiško vyno atspalvio, avietinės ar rožinės medžio? Raudonos atspalvių paletė labai plati", – sako pedikiūro meistrė.

Renkantis spalvą, galima vadovautis ir "Pantone Color Institute" verdiktu – madingiausia šių metų spalva yra ryškiai violetinė. Nereikia bijoti eksperimentuoti: ir maišant spalvas tarpusavyje, ir lakuojant visus nagus skirtingomis spalvomis. Taip pat galima rinktis ryškią spalvą vienam ar keliems nagams, o kitus nulakuoti švelnesniais to paties tono atspalviais.

Vienspalvius šviesius nagus galima dailinti geometrinėmis figūromis, kitos spalvos juostelėmis ir ypač madingomis šį sezoną blizgiomis detalėmis: akutėmis, žėrinčiu kitos spalvos laku.

Kojos, vertos podiumo

Na, o dabar laikas pademonstruoti gražiai sutvarkytus nagus! Kurie ir šį sezoną madingų atvirų batelių bei basučių padės atskleisti tobulo pedikiūro grožį!

Tarp madingiausios vasaros avalynės, atidengiančios kojų nagus, – permatomi plastiko aukštakulniai. Jei norite išlaikyti stilių, pasistenkite, kad matytųsi ryškesni nagai. Ir basutės su tinklo detalėmis – žavu, jei pro jį švies dailūs nagučiai.

Šiemet madingos basutės ir įspirtukės su dirželiais per kojos pirštą. Tokiai avalynei nepriekaištingas pedikiūras tiesiog privalomas! Dar viena sezono naujiena – basutės, puoštos spindinčiais akmenukais. Pasirinkusiosios tinkantį nagų laką pedikiūru galite sodriai papildyti įvaizdį.

Netgi šio sezono madingiausia sportinio tipo avalynė turi variacijas, kai atidengiami kojų pirštai. Tai sandalai, kuriais apavusios dailiai sutvarkytas kojas, sukursite žavų laisvalaikio stilių. Lengvų žingsnių į vasarą!