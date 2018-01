Populiaru ir stilinga tai, kas saugo gamtą

Kailis nebemadingas?

Kailiniai drabužiai visuomet buvo laikomi prabangos ženklu, tačiau šiandien tai – ne vien gero skonio pavyzdys, bet ir nuoroda į žiaurų elgesį su gyvūnais.

Daugėjant gyvūnų teises ginančių žmonių, natūralus kailis pamažu praranda savo populiarumą.

Anot drabužių linijos "Vejawear" autorės Sigitos, žmonės visais laikais buvo linkę rinktis natūralias ir praktiškas medžiagas, tokias kaip oda ar kailis, tačiau vis populiarėjanti gamtos išsaugojimo tema pamažu stumia šiuos stereotipus tolyn – natūralias medžiagas keičia dirbtinės. Pavyzdį rodo net ir didieji mados namai – mados karalyste tituluojamas prekės ženklas "Gucci" savo gaminiuose atsisakė natūralaus kailio.

"Vejawear" drabužių linijos autorė Sigita taip pat atkreipė dėmesį, kad mums, šiaurinio pusrutulio gyventojams, be natūralių audinių kur kas sunkiau. "Akivaizdu, kad natūralios medžiagos kūno šilumą išlaiko ilgiau nei dirbtinės, – kalbėjo ji. – Tačiau natūralumą ir etišką elgesį su gyvūnais galima suderinti. Vis daugėja augintojų, kurie kerpa vilną nežalodami gyvūnų, o štai kailio ar odos humanišku būdu išgauti neįmanoma."

Stilingas – turtingas vidumi

Dizainerės Sigitos teigimu, šiandien, norėdami kalbėti apie populiarias medžiagas, privalome atkreipti dėmesį į tai, kas nekenkia nei gamtai, nei žmogui.

Populiarūs išlieka mezginiai iš natūralios vilnos pluoštų: megztiniai, liemenės, suknelės, kelnės.

"Stilingi žmonės yra įdomūs, išsilavinę ir turtingi savo vidiniu pasauliu – juk neturint tokių savybių sunku sudėlioti mozaiką, kurioje atskiri, iš pažiūros net tarpusavyje nederantys elementai sudarytų tobulą visumą. Būtent todėl, kalbant apie tai, kas populiaru ir stilinga, turėtume galvoti ir apie tai, kas saugo gamtą bei kitus Žemės gyventojus. Turėtume atkreipti dėmesį ir į tai, kad netgi sintetinės medžiagos gali būti kokybiškos ir tinkamos mūsų odai. Tiesa, kokybiškos medžiagos kainuos daugiau, tačiau tai saugiau ir mūsų pačių sveikatai. Būtent tokia filosofija remiuosi rinkdamasi drabužius – kuo jis kokybiškesnis, tuo ilgiau tarnaus", – sakė Sigita.

Siuvimo įmonės "Dobiliukai" savininkė Lina Kazanavičienė paantrino, kad šaltuoju metų laiku žmonės linkę rinktis tai, kas sušildo ir yra natūralu. Populiarūs išlieka mezginiai iš natūralios vilnos pluoštų: megztiniai, liemenės, suknelės, kelnės.

Yra iš ko rinktis

Dizainerės Sigitos teigimu, šiuo metu madingi raštai, tautiniai motyvai, aplikacijos, siuvinėjimai, dideli pridėtiniai aksesuarai, ryškios stambios detalės. Anot kūrėjos, tebekaraliauja oversized stilius – grubūs, dideli, lyg per dideli ir per ilgomis rankovėmis drabužiai.

Mezginiuose išryškėjo raštų tendencija – nuo vaikystę primenančių močiutės mezginių iki vis populiarėjančių indėniškų ornamentų. Taip pat pastebima siūlų maišymo tendencija: natūralūs siūlai maišomi su sintetiniais – taip mezginys tampa patvaresnis, mažiau tamposi ir yra lengviau prižiūrimas.

Ne paslaptis, kad šimtaprocentinės vilnos megztinis susivels, jei jo priežiūrai skirsite per mažai dėmesio. O pusvilnė nereikalaus tokios kruopščios priežiūros ir puikią išvaizdą išlaikys kur kas ilgiau. Be to, rinkdamiesi pusvilnonį drabužį galėsime būti tikri, kad prisidedame prie žiauraus elgesio su gyvūnais mažinimo.