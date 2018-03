Kuo skiriasi dvidešimtmetės ir penkiasdešimtmetės paakių priežiūra?

Paprastai vos 25 metų sulaukusios dailiosios lyties atstovės pažvelgusios į savo atvaizdą veidrodyje aplink akis išvysta pirmąsias mimikos raukšles, nors ant skruostų ir kaktos dar nematyti jokių pakitimų.

Paakių oda yra itin plona, sausa ir neelastinga. Kadangi šioje vietoje mažai riebalų liaukų, todėl ji greičiau glemba ir praranda elastingumą. Be to, ši kūno dalis itin „apkrauta“ – juk per dieną vien sumirksime apie 10 tūkstančių kartų, o tai veikia paakius.

„Įtakos raukšlių formavimuisi turi ir mimika, gyvenimo būdas bei įpročiai. Raukšlės formuojasi, jei dažnai vaikštome prisimerkę, nes nešiojame netinkamus akinius ir blogai matome, saulėtą dieną nedėvime akinių nuo saulės, daug laiko praleidžiame žiūrėdami į kompiuterio ar telefono ekraną, vakare netinkamai nuvalome akių makiažą, per mažai miegame. Tai tik kelios pagrindinės priežastys, skatinančios raukšlių formavimąsi paakių zonoje“, – sako vaistininkė Rasa Viršilienė.

Rūpintis paakiais reiktų pradėti sulaukus dvidešimties, tačiau jaunos merginos ir penkiasdešimties metų sulaukusios moters paakių priežiūra bus skirtinga. Dvidešimtmetėms paakius ryte ir vakare rekomenduojama palepinti kuo natūralesne paakių priemone. Tai galėtų būti tiek skystas paakių gelis, tiek lengvos konsistencijos paakių kremas, rašoma pranešime spaudai. Paakių priežiūra bėgant metams kinta, tačiau priemones reiktų rinktis atsižvelgiant ne tik į amžių, bet ir paakių zonos būklę.

Pasak vaistininkės, trūkstant drėgmės reikėtų rinktis drėkinančią priemonę, esant tamsiems ratilams aplink akis – paakių kremą su kofeinu ir kalogenu. Jeigu jaunesniame amžiuje pakanka drėkinančio gelio, vyresniame amžiuje reikia naudoti maitinamąjį kremą ar serumą nuo raukšlių, priemones su pakeliamu (liftinguojančiu) efektu. Jeigu vos dvidešimtmetį peržengusi mergina pradės naudoti priemonę, kuri skirta prižiūrėti brandžią paakių odą (serumai, kremai nuo raukšlių), tai pastaroji sudirgs, išsitampys ir vyresniame amžiuje ši priemonė neturės jokio poveikio. Jeigu 50 metų sulaukusios moterys naudos dvidešimtmetėms skirtas priemones – nebus jokio matomo poveikio ir efekto.

Vyresnės moterys turėtų ieškoti „stipresnių“ priemonių, skatinančių odos atsinaujinimą. Į pagalbą rekomenduojama pasitelkti ne tik kasdienius kremus, bet ir įvairias maitinamąsias kapsules, serumus.

Paakių serumas yra koncentruotas preparatas, skatinantis odos atsinaujinimą, elastino ir kolageno sintezę. Serumą rekomenduojama naudoti nuo 2 iki 4 savaičių kasdien ryte ir vakare. Šią grožio procedūrą rekomenduojama kartoti 3-4 kartus per metus. Paakių serumuose paprastai būna daugiau biologiškai aktyvių medžiagų negu kremuose, didelės koncentracijos biologiškai aktyvios veikliosios dalys atgaivina, drėkina, stangrina odą. Ši priemonė greitai absorbuojasi, todėl ant jos galima tepti kremą, serumas papildo ir sustiprina kremo poveikį.

Paakių kapsules, atsižvelgiant į jų sudėtį, galima naudoti nuo trisdešimties metų, vartojimo trukmė 3-4 savaitės. Procedūra kartojama kelis kartus per metus.

„Camelia“ vaistininkė R. Viršilienė specialias kaukes vadina greitąją pagalba paakiams. Kaukių būna pačių įvairiausių: drėkinančių, maitinančių, gaivinančių, atpalaiduojančių, mažinančių raukšles, tamsius ratilus ar paburkimą. Rinktis kaukes reiktų atsižvelgiant į odos būklę ir amžių.

„Paakių kaukės naudojamos, kaip profilaktinė priemonė. Drėkinančios, gaivinančios, atpalaiduojančios tinka visų amžiaus tipų moterims. Kaukės, kurios maitina, stangrina yra tinkamesnės brandaus amžiaus moterims. Palepinti paakius kaukėmis rekomenduojama vieną ar du kartus per savaitę“, – grožio patarimais dalijasi vaistininkė.

Tiek vyresnėms, tiek jaunoms moterims svarbu vakare tinkamai nuvalyti akių makiažą. Tam reikia naudoti specialų akių makiažo valiklį, kuris yra švelnesnis už įprastą veido valiklį.

„Jei naudojate vandeniui atsparų tušą, tai ir priemonę reiktų naudoti specialią, nes kitu atveju teks įnirtingai darbuotis vatos diskeliu, o taip daug labiau žalojama ir dirginama oda aplink akis. Akių makiažo nuvalymui tinka ir micelinis vanduo, kuris naudojamas viso veido makiažo nuvalymui, tačiau vis dėlto tinkamiausia priemonė yra specialus akių makiažo valiklis, nes jis sukurtas labai jautrios odos priežiūrai, ją nuvalo, nedirgina, drėkina“, – teigia R. Viršilienė.