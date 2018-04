Į vasarą – madingais batais

Madinga, kai tinka

"Batų mada yra trumpalaikė, kartais tetrunka vieną sezoną, – sako penkiolika metų avalynę moterims, vyrams ir vaikams kurianti dizainerė. – Yra mados pionierių, kurie skuba įsigyti naujausias mados tendencijas atspindinčius batus, tačiau paprasti žmonės praktiškesni: renkasi ilgiau tarnaujantį apavą." Todėl geriausia išeitis, anot dizainerės, pasinaudoti greitosios mados tinklais ir įsigyti batus su tam tikromis madingomis detalėmis.

Dizainerė atkreipia dėmesį, kad vis labiau didėja žmonių pėdos. "Labai gražu ir madinga, kai iš plačių kelnių išlenda smailianosiai batukai, kurie šį sezoną labai madingi, tačiau ar tai geras pasirinkimas plačiapėdei moteriai? Vargu", – abejoja mados tendencijas stebinti R.Rimšelienė.

Šis sezonas itin demokratiškas pakulnės atžvilgiu. Kulno aukštis varijuoja nuo žemiausio iki aukščiausio. Jau užleidžia pozicijas batai su sunkia platforma, tačiau dizainerė įsitikinusi, kad savo piko valandos jiems nereikės ilgai laukti. "Rudenį, ko gero, vėl bus madingi. O jei moteriai norisi atrodyti aukštesnei, kodėl nenešioti basučių su platforma?" – retoriškai klausia avalynės specialistė.

Nuo citrinos iki trynio geltonio

Ryškiaspalvė šio sezono mada neaplenkė ir avalynės. Spalvų spektras malonins kiekvieno akį. Labai madingi ekstravagantiški spalvų deriniai, tarkim, geltonos, raudonos ir mėlynos.

"Nuo citrinos iki kiaušinio trynio geltonio, – išskiria pagrindinę gamą R.Rimšelienė. – Na, o nuo geltonos netoli ir iki raudonos: skaisčios, vyno, aviečių ir kt. Tik ši spalva – drąsioms."

Tegul nenusimena ir santūriosios – joms pateikiama madinga rusvų atspalvių paletė. Nesuklysite pasirinkę bet kurį atspalvį nuo pudros iki tamsiai rudos spalvos.

Šiemet pasaulio dizainerių kolekcijose itin pabrėžiama įspūdinga avalynė, net ir būdami sportinių batelių mėgėjai turėsite kur pasireikšti.

"Dar viena madinga sezono tendencija – pagyvinti juodus ir baltus drabužių derinius ryškiaspalviais batais. Labai tiks raudoni, – rekomenduoja autorinių batų kūrėja. – Avalynės akcentas padeda sukurti madingą įvaizdį. Jei mėgstate ryškių spalvų drabužius, žinoma, neavėsite tokios pat į akis krentančios avalynės, tačiau santūresnių spalvų eilutę jie labai pagyvins."

Sportinės avalynės banga

Šiemet pasaulio dizainerių kolekcijose itin pabrėžiama įspūdinga avalynė, tačiau net ir būdami sportinių batelių mėgėjai turėsite kur pasireikšti. "Sportinė avalynė madinga jau ne pirmą sezoną, visos įpratome avėti sportinius batelius prie suknelių, tačiau šį pavasarį įsigali naujovė derinti sportinio tipo avalynę prie klasikinių kostiumų ir kostiumėlių. Žinoma, neraginu, kad visi vyrai ir moterys pradėtų eiti į dalykinius susitikimus avėdami sportbačius", – šypsosi R.Rimšelienė.

Dizainerei yra tekę Niujorke ir Milane matyti subtiliai prie griežto kostiumo sportinio tipo avalynę prisiderinusių verslininkų arba prie dalykinio kostiumėlio avinčių gėlėtus batus banko darbuotojų. "Skoninga ir elegantiška, tačiau čia kaip ir su makiažu: viena pasidažo ryškiai – ir gražu, kita vos paryškina veidą – ir juokinga. Svarbiausia, kalbant apie sportinio stiliaus avalynės derinimą prie klasikinių drabužių, paisyti darbo reglamento", – akcentuoja pašnekovė.

Dėl patogumo ir universalumo pamėgti sportiniai bateliai gali būti ir balti, ir ryškiaspalviai: raudoni, geltoni, mėlyni, mėtiniai, levandų pastelinės spalvos. Itin madingi "Dad Sneakers", tarsi iš praeities atkeliavę kedai.

Plunksnos – lengvoms

Renkantis madingą avalynę pavasariui tikrai nebus nuobodu: dizaineriai rekomenduoja skirtingas batų medžiagas, tekstūras, mišrių raštų derinius, atspaudus, smulkias detales, puošmenas – nebijokite eksperimentuoti. Tačiau vėlgi galioja tas pats įspėjimas: ar jums tai tinka?

"Madingi mules – batai be užkulnio, pirštus atidengiančios kailinės basutės, kailiniai bateliai "katės" kulniuku, tačiau nereikia pamiršti, kad kailis platina pėdą. Be to, kur tokią avalynę avėsite? Jei esate kūrybinės profesijos atstovė, dirbate meno reklamos agentūroje – nuostabu, tačiau banko darbuotojų pasitarime vargu ar taip pasirodysite", – ragina nepamiršti sveiko proto R.Rimšelienė.

Neverta pernelyg susižavėti ir madingais perregimo plastiko batais: žemakulniais, aukštakulniais, net ilgaauliais. Sukuriamas dviprasmiškas vaizdas: batas ilgas, o kojos pirštai persišviečia. Avalynės kolekciją iš plastiko anksčiau pristačiusi R.Rimšelienė įsitikino – ši medžiaga labai nefunkcionali.

"Tokie bateliai ar basutės tinka nebent valandos fotosesijai ar pastovėti prie fotografijų sienelės. Avint ilgiau jie trina, kojos vargsta, raudonuoja. Jei taip jau norisi šio madingo akcento, verčiau pirkti batelius ar basutes su plastiko detale, dirželiu arba rinktis masyvų krepšį iš perregimo plastiko. Jie, kaip ir labai mažos rankinės, šiemet madingi", – dalijasi patarimais dizainerė.