„H&M Studio 2018“ kolekcijos pristatymas – Paryžiaus mados savaitės metu

Taip pat šiemet tęsiamas ir praėjusiais metais debiutavęs see now, buy now kolekcijos pristatymo formatas. Ant podiumo pristatyti drabužiai, aksesuarai bei avalynė internetinėje parduotuvėje pasirodys jau kolekcijos pristatymo vakarą, vasario 28 dieną, o atrinktose „H&M“ parduotuvėse visame pasaulyje kolekcijos gaminius įsigyti bus galima nuo kovo 1 dienos.

Pagrindiniu „H&M Studio S/S 2018“ kolekcijos įkvėpimu tapo Japonijos minimalistinis dizainas ir tyli elegancija. „H&M“ taip pat tapo ir naujos Paryžiaus dekoratyvinės dailės muziejaus parodos, skirtos Japonijai, rėmėja. Ši paroda bus atidaryta šiemet bei ja bus švenčiami 150 metų kultūrinių mainų tarp Prancūzijos ir Japonijos, o taip pat Japonijos įtaka vakarietiškai kultūrai.

„Paryžiaus dekoratyvinės dailės muziejus yra įspūdingai graži ir ikoniška vieta, todėl mes labai džiaugiamės turėdami galimybę ten pristatyti naująją „H&M Studio“ kolekciją. Be to, nuostabu, kad ten vėliau bus pristatoma ir paroda apie Japoniją, kuri įkvėpė mūsų 2018 m. pavasario/vasaros kolekciją. Taip pat labai džiaugiamės tapę šios parodos rėmėjais – neabejojame, kad ji atskleis Japonijos grožį bei dizainą“, – pasakoja Pernilla Wohlfahrt, „H&M“ dizaino vadovė.

Šiandien atskleistos „H&M Studio S/S 2018“ kolekcijos įvaizdinės nuotraukos, kuriose pasirodo supermodeliai Saskia de Brauw ir Clement Chabernaud bei kylanti žvaigždė Shanelle Nyasiase. Kolekcijose moterims ir vyrams dominuoja švarūs siluetai bei atsipalaidavimo pojūtis. Kolekcijoje moterims gausu raštų ir ryškių spalvų, kuriais marginamos lengvos, ilgos suknelės ir tunikos, dėvimos kartu su kelnėmis, o taip pat griežtų kirpimų bei įspūdingų mezginių. Tuo tarpu kolekcijoje vyrams galima rasti klasikinių gaminių, tokių kaip švarkai, marškiniai ir džemperiai apvaliu kaklu, kurių siluetai buvo moderniai atnaujinti.