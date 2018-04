Atlikėja I. Launikonytė paltus keičia pagal nuotaiką

„Šiame albume mane bus galima išgirsti kaip pritariančiąją vokalistę, tačiau laukiu jo kaip savo – į albumą sudėta daug mano kūrybinių idėjų, be to, kiekvieną kartą Vladas grįžęs iš studijos, leisdamas įrašą, teiraujasi mano nuomonės. Taigi nei viena daina „nepraeina“ be mano komentarų bei patarimų. Vladas visuomet išklauso mano pastabas ir atkreipia į jas dėmesį“, – kūrybinės virtuvės duris praveria I. Launikonytė, šįmet tapsianti diplomuota muzikos terapeute.

Žinoma dainininkė šiandien dalijasi ne tik muzikiniais planais, bet ir naujomis mados fotosesijos nuotraukomis. I. Launikonytė ir vėl tapo modeliu – šį kartą prieš objektyvą demonstravo sostinės mados namų „Vanmoda“ paltų kolekciją.

„Kodėl modeliu pasirinkome Indrę? Atsakymas labai paprastas: ji visada yra geros nuotaikos, su ja labai miela ir paprasta dirbti“, – sako mados namų įkūrėja Larisa Israelian. Pasak kūrėjos, Indrė puoselėja savo moteriškumą, skleidžią žavesį aplinkiniams. „Ji nuolatos mokosi, siekia savo tikslų, eina į priekį, su ja visada įdomu!“, – neslepia kūrėja.

Minkšti tonai nuo pelenų rožės iki turtingos prisodrintos purpurinės spalvos, nėriniai, veliūras – visa tai sukuria siluetui jaukumo jausmą.

Kaip rašoma pranešime spaudai, I. Launikonytė neslepia, jaučianti silpnybę paltams. „Kadangi mūsų šalyje didžiąją dalį laiko yra šalta, viršutinis rūbas iš tiesų turėtų džiuginti, nes yra nešiojamas kone kasdien. Būtent paltas yra tas stilingas drabužis, kurį turi turėti kiekviena moteris. Bet užvis labiau paltai mane žavi dėl gebėjimo suteikti jaukumo jausmą. Paltas man lyg pledas, į kurį įsisupusi visada jautiesi kaip namie, net jei esi kažkur toli. Taipogi gerai parinktas paltukas pabrėžia moters dailumą, išryškina jos eleganciją arba, reikalui esant, ir griežtumą“, – savo pastebėjimais dalijosi Indrė, kurios spintoje kabo bemaž dešimtis paltų.

Pasak I. Launikonytės, šiuose mados namuose paltą sau gali atrasti kiekviena moteris, nes dizainerė Larisa kuria įvairių stilių, formų ir spalvų viršutinius drabužius ir jaunoms, ir vyresnėms, mėgstančioms tiek elegantišką, tiek valiūkišką ar griežtesnį stilių.

Larisa Israelian/ V. Graužinytės nuotr.

Pasiteiravus pačios dizainerės L. Israelian, kas šį sezoną yra aktualu, kūrėja pasidžiaugė, kad į madą grįžta moteriškumas. „Minkšti tonai nuo pelenų rožės iki turtingos prisodrintos purpurinės spalvos, nėriniai, veliūras – visa tai sukuria siluetui jaukumo jausmą. Natūralūs audiniai, tokie, kaip kašmyras, alpakos vilna, regis, apgaubia ir glosto, – sakė L.Israelian. – Pabrėžkite savo grožį ir nebijokite eksperimentuoti, nepriklausomai nuo amžiaus, tačiau tuo pačiu metu likite elegantiškos.“